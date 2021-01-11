Oyuncu İclal Aydın, Erdinç Gülener ile aşk yaşıyor!

Son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Ege'nin Hamsisi isimli dizide rol alan oyuncu İclal Aydın, dizinin final yapmasıyla ekranlardan uzaklaştı. Koronavirüs sürecini evinde geçiren 49 yaşındaki güzel oyuncu, yeni bir aşka yelken açtığı iddiasıyla gündem oldu.

Fakülte yıllarında tanıştılar

TV00'ün haberine göre, İclal Aydın gönlünü kendisi gibi oyuncu Erdinç Gülener'e kaptırdı. Aydın ve Gülener'in Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi yıllarından birbirlerini tanıdıkları ve ortak arkadaşları sayesinde de yıllar sonra görüşmeye başladıkları öğrenildi. Kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasıyla ilgili ünlü oyuncu henüz bir açıklama yapmadı.

Kırmızı Oda'da oynuyor

Kurtlar Vadisi, Kertenkele, Çukur gibi başarılı yapımlarda oynayan Erdinç Gülener, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde rol alıyor.