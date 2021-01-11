Şarkıcı Yıldız Tilbe "Ağzı bozuk konuşmalarım" var diyerek WhatsApp uygulamasını sildi

WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti. Bu kararın üzerine binlerce kişi uygulamayı telefonlarından silerek yeni mesajlaşma uygulamalarını kullanmaya başladı.
"Whatsapp'ta kimse kalmayınca ben de sildim"
WhatsApp gündemi sürerken ünlü isimler de uygulama değişikliğine gidiyor. Her zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de WhatsApp'la ilgili Twitter hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Uygulamayı sildiğini söyleyen şarkıcı, "WhatsApp'tan kaçan kaçana. Tanıdığım hiç kimse kalmamış WhatsApp'ta. Ben nasıl kapatacağımı bilmiyorum, bu ne zulümdür. WhatsApp'ı sildim; gizlim saklım yok, yakın arkadaşlarımla ağzı bozuk konuşma ve yazışmalarım vardı. Duymadığınız şeyler değil fakat yine de sildim. Twitter'da WhatsApp gibi yaparsa üzülürüm valla inşallah aynı olmaz" dedi.
Yıldız Tilbe kimdir?
Yıldız Tilbe 16 Temmuz 1966, İzmir, Kürt ve Zaza kökenli Türk şarkıcı-şarkı yazarı.
İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde doğmuş olan Yıldız Tilbe, Kürt ve Zaza kökenli ailesinin altı çocuğundan en küçüğüdür.Ailesi içinde "Yadigar" takma adıyla hitap edilmiştir. Tuncelili ve zaza kökenli olan Annesinin Altun, Ağrılı ve kürt kökenli babasının adı Ali'dir.Babası Ali Tilbe mevsimlik işçiydi.
Orta ikinci sınıfta okuduğu Mustafa Rahmi Balaban Okulu'nda eğitimini bırakmak zorunda kalmış,küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeye başlamıştır. 18 yaşından önce evlenmiştir.Evliliğinden "Sezen Burçin" adında bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Daha sonra 5 yıl evli kaldığı Güngör Karahan'dan ayrılmıştır. Sonraları İzmir'de çeşitli gece kulüplerinde şarkıcılık yapmaya başlamıştır.
Sahneye ilk olarak 1990 yılında Cengiz Özşeker'in patronu olduğu bir kulüpte başlamıştır. 1991 yılının sonlarında Sezen Aksu, Tilbe'nin ismini duyup kendisini dinlemeye gelmiş ve vokalistlik teklif etmiştir. İki sanatçı tanışmış, Tilbe vokalistlik teklifini kabul ederek İstanbul'a gelmiş, Sezen Aksu'nun evine taşınmış, konserlerinde ve albümlerinde vokallik yapmıştır.
Sezen Aksu ile yolları ayrıldıktan sonra İstanbul'un gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlamıştır. Bu sırada Cem Özer'in "Laf Lafı Açıyor" isimli programında solistlik teklifi almış ve bir süre programın solisti olarak şarkı söylemiştir. Bu programda kazandığı ün ile albüm teklifleri alarak 1994 yılının yazında Delikanlım isimli ilk albümünü yayınlamıştır. Bu yıllarda birçok sanatçıya hit olan şarkılar vermiş, vokaller yapmıştır.
Diskografi
1994: Delikanlım
1995: Dillere Destan
1996: Aşkperest
1998: Salla Gitsin Dertlerini
2001: Gülüm
2002: Haberi Olsun
2003: Yürü Anca Gidersin
2004: Yıldız'dan Türküler
2004: Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım
2005: Papatya Baharı
2006: Tanıdım Seni
2008: Güzel
2009: Aşk İnsanı Değiştirir
2010: Hastayım Sana
2011: Oynama
2013: Yeniden Eskiler Arabesk
2014: Şivesi Sensin Aşkın
2015: Yıldız Tilbe
2016: Oynat
2017: Sevgililer Günü