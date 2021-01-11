Şarkıcı Yıldız Tilbe "Ağzı bozuk konuşmalarım" var diyerek WhatsApp uygulamasını sildi

WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti. Bu kararın üzerine binlerce kişi uygulamayı telefonlarından silerek yeni mesajlaşma uygulamalarını kullanmaya başladı.

"Whatsapp'ta kimse kalmayınca ben de sildim"

WhatsApp gündemi sürerken ünlü isimler de uygulama değişikliğine gidiyor. Her zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de WhatsApp'la ilgili Twitter hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Uygulamayı sildiğini söyleyen şarkıcı, "WhatsApp'tan kaçan kaçana. Tanıdığım hiç kimse kalmamış WhatsApp'ta. Ben nasıl kapatacağımı bilmiyorum, bu ne zulümdür. WhatsApp'ı sildim; gizlim saklım yok, yakın arkadaşlarımla ağzı bozuk konuşma ve yazışmalarım vardı. Duymadığınız şeyler değil fakat yine de sildim. Twitter'da WhatsApp gibi yaparsa üzülürüm valla inşallah aynı olmaz" dedi.

Yıldız Tilbe kimdir?

Yıldız Tilbe 16 Temmuz 1966, İzmir, Kürt ve Zaza kökenli Türk şarkıcı-şarkı yazarı.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde doğmuş olan Yıldız Tilbe, Kürt ve Zaza kökenli ailesinin altı çocuğundan en küçüğüdür.Ailesi içinde "Yadigar" takma adıyla hitap edilmiştir. Tuncelili ve zaza kökenli olan Annesinin Altun, Ağrılı ve kürt kökenli babasının adı Ali'dir.Babası Ali Tilbe mevsimlik işçiydi.

Orta ikinci sınıfta okuduğu Mustafa Rahmi Balaban Okulu'nda eğitimini bırakmak zorunda kalmış,küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeye başlamıştır. 18 yaşından önce evlenmiştir.Evliliğinden "Sezen Burçin" adında bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Daha sonra 5 yıl evli kaldığı Güngör Karahan'dan ayrılmıştır. Sonraları İzmir'de çeşitli gece kulüplerinde şarkıcılık yapmaya başlamıştır.

Sahneye ilk olarak 1990 yılında Cengiz Özşeker'in patronu olduğu bir kulüpte başlamıştır. 1991 yılının sonlarında Sezen Aksu, Tilbe'nin ismini duyup kendisini dinlemeye gelmiş ve vokalistlik teklif etmiştir. İki sanatçı tanışmış, Tilbe vokalistlik teklifini kabul ederek İstanbul'a gelmiş, Sezen Aksu'nun evine taşınmış, konserlerinde ve albümlerinde vokallik yapmıştır.

Sezen Aksu ile yolları ayrıldıktan sonra İstanbul'un gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlamıştır. Bu sırada Cem Özer'in "Laf Lafı Açıyor" isimli programında solistlik teklifi almış ve bir süre programın solisti olarak şarkı söylemiştir. Bu programda kazandığı ün ile albüm teklifleri alarak 1994 yılının yazında Delikanlım isimli ilk albümünü yayınlamıştır. Bu yıllarda birçok sanatçıya hit olan şarkılar vermiş, vokaller yapmıştır.

Diskografi

1994: Delikanlım

1995: Dillere Destan

1996: Aşkperest

1998: Salla Gitsin Dertlerini

2001: Gülüm

2002: Haberi Olsun

2003: Yürü Anca Gidersin

2004: Yıldız'dan Türküler

2004: Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım

2005: Papatya Baharı

2006: Tanıdım Seni

2008: Güzel

2009: Aşk İnsanı Değiştirir

2010: Hastayım Sana

2011: Oynama

2013: Yeniden Eskiler Arabesk

2014: Şivesi Sensin Aşkın

2015: Yıldız Tilbe

2016: Oynat

2017: Sevgililer Günü