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Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti

Sihirli Annem dizisinin eski kadrosunda "Perihan" rolünü canlandıran oyuncu Gül Onat, dizinin yeniden çekilme sebebini kızına bağlayınca ateş püskürdü.

Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti
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Sihirli Annem dizisinin eski kadrosunda "Perihan" rolu¨nü canlandıran oyuncu Gül Onat, dizinin yeniden çekilme sebebini kızına bağlayan televizyoncu Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi. Usta oyuncu, "Gücüme gitti" açıklamasında bulundu.

''Madem bu kadar seviyor, ben de yenisini yapayım dedim'' 

Acun Ilıcalı, yıllar önce ekranlarda reyting rekoru kıran ''Sihirli Annem'' dizisini kendi kanalında yeniden yayınlatma kararı almıştı. Ilıcalı, "Bir gün baktım kızım Melisa nefes almadan Sihirli Annem'in eski bölümlerini izliyor. Madem bu kadar seviyor ben de yenisini yapayım dedim. Şimdi çekiliyor" ifadeleri ile dizinin yenden çekileceğini müjdelemişti. Dizinin eski bölümlerinde Perihan rolünü canlandıran usta oyuncu Gül Onat, Ilıcalı'nın bu açıklamasına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

''Diziyi yeniden çekme nedeni gücüme gitti''

Onat paylaşımında şunları söyledi: "Bugün Acun Ilıcalı'nın bir röportajını izledim. Sihirli Annem dizisini, kızı tekrarlarını izliyor diye yeniden çekmeye karar vermiş. O dizi fenomen bir dizidir. Cocuğum seviyor diye değil çok başarılı bir dizi olduğu için yeniden çekme kararı aldım demesini isterdim. Diziyle bir alakam olmamasına rağmen benim çok gücüme gitti. Dostlarla paylaşmak istedim."

                                                                Gül Onat

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