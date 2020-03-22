Sunucu Burak Akkul'un eşi Seda Akkul'dan açıklama korona pozitif tedavisi görüyorum!

Korona testleri pozitif çıkan ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavisine devam edilen Burak Akkul'un eşi Seda Akkul'dan açıklama geldi. Akkul kendisinin de korona pozitif tedavisi gördüğünü ancak 'fiziken' kötü olmadığını dile getirdi.

Burak'ın durumu stabil

Seda Akkul, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Burak yoğun bakımda stabil. Daha iyi olması için duanıza, iyi dileklerinize ihtiyacı var. Doktorlar onunla çok iyi ilgileniyor. Ben karantinada hastanede tedavi altındayım.

Burak'ın iyileşeceğine inanıyorum, inanmak istiyorum

Burak’ın doktoru ile ilgili haberler de yanlış, Dr. Bey gerekli önlemleri almıştı ve zaten korona negatif çıktı görevine dönebildi. Burak ve tüm hastalar için çabalıyor. Ben ‘fiziken’ kötü değilim. Korona pozitif tedavisi oluyorum.

Sadece sizden dua, iyi dilek, enerji, hanginiz nasıl iyi hissedeceğine inanıyorsanız; Burak için istiyorum, bunların Burak’a iyi geleceğini ve çabucak iyileşeceğine inanıyorum, inanmak istiyorum.

Korona'yı Türkiye'ye siz getirdiniz yazmaktan vazgeçin

Bir şey daha var, ‘lütfen ülkeye korona getirdiniz’ yazmaktan vazgeçin. Buna inanmıyorum, Burak için kötü düşünmeyin. Burak tonsilit sebebi ile tedavi oluyordu. Ben ailemin yanına gittiğimde Korona haberleri henüz Çin ve İtalya ile sınırlı idi. Ülkemizde hiç vaka haberi yoktu ve Londra’da da henüz tek bir vaka açıklanmış iyileştiği bildirilmişti. Çin, İtalya ve İran dışında ülkelere seyahat etmememiz için bir açıklama, uyarı yoktu. Burak yanıma geldiğinde bu hafta yayına girmesi gereken ‘yeni bölüm sorumlululuğu’ ile hareket ediyordu.

Çünkü dünyada haberler henüz bu halde değildi ve Burak gelmeden önce doktora gitmiş, tonsilit teşhisi ile ilaç kullanıyordu. Londra'ya geldiği 3. gün öksürüğü arttı orada bağlı olduğumuz sağlık kurumuna başvurduk. Tüm belirtileri anlattık ve ‘risk taşımadığı’ iletildiği için mevcut tedavisine devam etti.

Lütfen dua edin

Lütfen Burak için kötü bir şey düşünmeyin yazmayın. Lütfen dua edin. Burak iyi olacak. Ülkemiz iyi olacak. Dünya iyi olacak. İnanıyorum, inanmak istiyorum.