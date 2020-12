Oyuncu Melis Birkan yeni mesleğini sosyal medya hesabından duyurdu!

Çağan Irmak'ın yönettiği 2 milyon 788 bin 550 kişiyi sinema salonlarına çeken, 2008 yapımı ‘Issız Adam' filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Melis Birkan, yeni mesleğiyle duyanları şaşırttı. Melis Birkan'ın hobi olarak başladığı seramik yolculuğu profesyonelliğe geçti.

"Tüm süreç çok doğal ve doğadan"

39 yaşındaki oyuncu seramik işiyle ilgili olarak, "Su ile toprağın bir araya gelmesiyle çamuru elde etmek, ateşle pişirmek, hava ile kurutmak, tüm süreçler çok doğal ve doğadan” diye konuşmuştu.

"Keyif alarak seramik yapıyorum"

Birkan, "Keyif alarak seramik yapıyorum. Her zaman her şeyin doğalına sahip olmaya çalışırım. Beslenmemden kişisel bakımıma kadar doğal ürünlerden ve malzemelerden yanayım. Doğayı ve doğallığı her zaman hayatının merkezinde tutan biriyim" ifadelerini kullanmıştı.

Melis Birkan, el yapımı seramiklerini sosyal medya üzerinden satmaya başladı.

