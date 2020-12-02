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Girit kabağı dolması tarifi tadına doyum olmaz!

Girit kabağıyla hazırlanan efsane bir lezzet olan bu dolmayı mutlaka denemelisiniz. İşte leziz mi leziz Girit kabak dolması tarifi!

Girit kabağı dolması tarifi tadına doyum olmaz!
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Elmaelma.com olarak yine harika bir lezzetle daha karşınızdayız. Lezzeti ve görüntüsüyle sofralarınızı şenlendirecek Girit kabağı dolmasını siz değerli okuyucularımız için araştırdık. Daha önce tattığınız dolmalardan çok daha farklı olan bu lezzeti denemeden geçmeyin. Peki Girit kabak dolması nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Malzemeler:

6 adet girit kabağı
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet kuru soğan
1 su bardağı pirinç
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı yenibahar
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 su bardağı su
1/3 bağ maydanoz

Yapılışı:

Öncelikle dolma iç harcımızı kavurmakla başlayalım. Zeytinyağını tencereye alalım ve küçük, yemeklik doğranmış soğanları ilave edip kavuralım. Daha sonra yıkanmış pirinçleri ve domates salçamızı ilave edip biraz daha kavuralım. Su ve baharatlarını ilave edip suyu çekene kadar pişirelim. Kabaklarımızın tepesini kesip içini oyalım. Pişen iç harca maydanozları doğrayalım ve kabaklarımızın içini dolduralım. 1 bardak suya çok az salça ve tuz katıp kabaklarımızın üzerine tencereye ilave edelim. Kontrollü pişirelim. Afiyet olsun.

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