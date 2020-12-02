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Havuçlu cevizli kek nasıl yapılır sonbahar lezzeti!

Sonbahar mutluluğunu evinize getirecek havuçlu cevizli kek yapmaya ne dersiniz? Mis gibi kokusuyla mest eden havuçlu cevizli kek tarifi içeriğimizde!

Havuçlu cevizli kek nasıl yapılır sonbahar lezzeti!
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Soğuk havaları evimizde geçirdiğimiz şu günlerde havuçlu cevizli kekle çay-kahve içmek gibisi yoktur. Tarçın kokusuyla evinizi saracak, sıcacık havuçlu cevizli bu kek tarifine bayılacaksınız. Bildiğiniz keklerden farklı olan bu lezzetin dışı kıtır içi ise pamuk gibi bir kek. Sizi daha fazla bekletmeden havuçlu cevizli kek tarifini paylaşıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler:

3 adet yumurta
1,5 su bardağı şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
3 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tarçın
1,5 su bardağı rendelenmiş havuç
1,5 su bardağı iri kıyılmış ceviz içi

Hazırlanışı:

Yumurta ile şekeri iyice çırpın, içine sıvı yağını ekleyin biraz daha çırpın. Kabartma tozunu, vanilini ve unu içerisine ekleyip çırpın. Havuç, ceviz ve tarçını içerisine ekleyip spatula ile iyice karıştırın. Dikdörtgen borcama yağlı kağıt serip kek harcını iyice yayın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 - 45 dakika pişirin. Her fırın aynı değil, o yüzden dikkatli olursanız fayda var. Bir bıçak ya da kürdan yardımıyla pişip pişmediğini kontrol ederek fırından alın.

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