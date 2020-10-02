Oyuncu Nesrin Cavadzade kendisine gelen müstehcen fotoğraflarla sergi açacak!

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade 4 sene önce sosyal medyadaki bazı erkek takipçilerinin kendisine müstehcen fotoğraflar gönderdiğini söylemiş, “O fotoğraflardan sergi bile açabilirim” demişti.

"Hala saklıyorum fotoğrafları, vakti gelince yayınlarım"

Hürriyet'te yer alan habere göre; güzel oyuncu, gazetecilerin sosyal medyadaki tacizin devam edip etmediği sorusuna şu yanıtı verdi: “Ediyor ve ben hâlâ biriktiriyorum. Kimse kendini çok zeki ve kurnaz sanmasın. Hâlâ saklıyorum o fotoğrafları, vakti gelince yayınlarım.”

Nesrin Cavadzade kimdir?

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğmuştur. Annesiyle birlikte 11 yaşında İstanbul’a geldi. Hiç Türkçe bilmediği için Bakü’de bitirdiği ilkokul dördüncü sınıfı Cent Koleji’nde tekrar etmek zorunda kaldı. Türkçe’yi çok kısa bir sürede anadili kadar iyi konuşur oldu. Ortaokulu Şişli’deki Özel Bilgi Lisesi’nde bitirdi. Orada okurken okulun Tiyatro Kolu’na katıldı. Tiyatro Kolu’nun o sene sahneleyeceği “Türkmen Düğünü” adlı oyunda rol almaya hak kazandı. Oyun Şişli’deki Tiyatro Kare’de sahnelendi.

Liseye Şişli Terakki Lisesi’nde devam etti. Burada da Tiyatro Kolu’na yazıldı. Ardından Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünde okuyarak mezun oldu. 5 senede bitirdiği fakültede okurken beş kısa film çekti, filmleri aralarında BerlinFilm Festivali’nin de bulunduğu çeşitli yurtiçi ve yurtdışı festivallerde gösterildi, ödüller aldı.

Şahika Tekand Studio Oyuncularında 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Nesrin Cavadzade Türkçe’nin dışında, Rusça, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

Üniversiteden sonra “Yersiz Yurtsuz” adlı TV dizisinde başrol oynadı. Dizinin yönetmeni Cemal Şan dizinin hemen ardından Nesrin’e “Dilber’in Sekiz Günü” adlı filminde oynamasını teklif etti. Nesrin, bu filmdeki performansıyla Erzurum,Bursa ve Ankara Film Festivalleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerine layık görüldü. Hemen ardından yine bir Cemal Şan filmi olan “Acı” ile de yeniden Erzurum Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu. Bu filmin ardından, ara verdiği televizyon kariyerine, ATV ekranlarında yayınlanan “Samanyolu” adlı dizi ile devam etti.

2011 yılı itibariyle yine ATV ekranlarında yayınlanan “Al Yazmalım” dizinde oynamaya başladı. Aynı yıl içinde Hasan Tolga Pulat’ın yönettiği “Güzel Günler Göreceğiz” ve Murat Saraçoğlu’nun yönettiği “Yangın Var” filmlerinde başrol oynadı. “Güzel Günler Göreceğiz” filmiyle Antalya Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, Ankara Film Festivali’nde ve Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerini aldı. “Yangın Var” filmiyle yine Ankara Film Festivali’nde ve Sadri Alışık Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerine layık görüldü.