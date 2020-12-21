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Türkücü Ceylan hayatını kaybeden yeğeni Nazlıcan Arkan'ı andı!

Türkücü Ceylan, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren yeğeni Nazlıcan Arkan'ı sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla andı.

Türkücü Ceylan hayatını kaybeden yeğeni Nazlıcan Arkan'ı andı!
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Ceylan’ın yeğeni Nazlıcan Arkan, geçtiğimiz yıl Aralık ayının başında rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan, günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermiş, 25 yaşındaki Arkan, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmişti.

"Yüreğimin sızısı en büyük yaram Nazlıcan'ım"

Bugün yeğeni Nazlıcan'ı ölümünün birinci yılı anısına paylaşım yapan Ceylan, takipçilerini duygulandırdı. Ceylan, paylaşımında "Sensiz geçen bir yıl boyunca bize hiç güneş doğmadı teyzem. Yüreğimin sızısı en büyük yaram Nazlıcan'ım kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyim. Tarifi imkansız bir acı, ateş içinde gün geçtikçe daha da büyüyor. Mekanın cennet olsun, nur içinde uyu nazlı kızım" dedi.

Nazlıcan Arkan kimdir?

Ceylan'ın yeğeni olan Nazlıcan Arkan, 1993 İstanbul doğumlu. İşte Benim Stilim'de 7. Sezon yarışmacısı olan Nazlıcan Arkan, üniversite mezunu. Bir bankada görev yapan Arkan, yarışma günlerinde modaya ve giyime olan tutkusundan bahsetmişti.

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