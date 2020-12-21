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Aşırı yemek, obezitede neden değil belirti olabilir!

Dr. Sinan Akkurt, "Diyet ve egzersiz önemli faktörler olmakla birlikte birbiriyle ilgisi olmayan başka faktörler de obezitede önemli bir rol oynayabir" diyor.

Aşırı yemek, obezitede neden değil belirti olabilir!
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Obezitenin en önemli nedenleri olarak yanlış beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite biliniyor. Nitekim obeziteyi azaltmaya yönelik önlemlerin büyük çoğunluğu da kalori alımını azaltmaya ve fiziksebl aktiviteyi artırmaya dayanıyor.

Birbiriyle ilgisi olmayan faktörler obezitede rol oynayabiliyor

“Diyet ve egzersiz önemli faktörler olmakla birlikte birbiriyle ilgisi olmayan başka faktörler de obezitede önemli bir rol oynayabilir.” diyen Dr. Sinan Akkurt’a göre sıklıkla gözden kaçırılan bu faktörler arasında yetersiz uyku, psikolojik stres, kronik ağrı, hormonal dengesizlikler ya da bazı ilaçların kullanımı yer alıyor. Bu gibi durumlarda aşırı yemenin bir nedenden çok bir semptom olduğuna dikkat çeken Dr. Akkurt, bazı faktörlerin birbirlerini etkileyerek bir çıkmaza dönüşebildiklerini belirtti.

"Stres obezite riskini artırabilir"

Dr. Akkurt şunları söyledi: “Örnek olarak, stres obezite riskini artırabilir.  İnsanlara vurulan kilolu damgası nedeniyle obezite insanları daha da strese sokabilir. Böylelikle stresin obeziteyi, obezitenin stresi beslediği bir kısır döngü ortaya çıkar. Ayrıca stres uyku kalitesini de etkileyebilir ve bu da obezitenin gelişiminde bir başka faktör olan uyku yoksunluğuna neden olabilir. Benzer şekilde uyku apnesine fazla kilolu ve obez hastalarda daha sık rastlanır. Burada da bir kısır döngü oluşabilir: Kilo aldıkça, uyku apneleri kötüleşebilir ve uyku yoksunluğuna yol açabilir ve bu da daha fazla kilo almaya neden olabilir.”

Bu doğrultuda aşırı kilolu ve obez kişilere “daha ​​az yiyin ve daha fazla hareket edin” demenin kesinlikle yeterli olmadığını belirten Dr. Sinan Akkurt, aşırı yeme isteği uyandıran gerçek nedenlerin saptanmasının önemine vurgu yaptı.

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