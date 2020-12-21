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Erken uyumanın faydaları neler stres seviyesini azaltıyor!

Erken uyumanın sizi daha sağlıklı yapacağını biliyor muydunuz? İşte erken uyumanın vücudunuz için inanılmaz faydaları...

Erken uyumanın faydaları neler stres seviyesini azaltıyor!
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Günümüzde elektronik aletlerle her zamankinden daha fazla haşır neşir olmamız nedeniyle pek çoğumuz uyku problemi yaşıyoruz. Uyumakta zorluk çekenlerdenseniz daha erken saatlerde uyuma alışkanlığı edinerek sağlığınıza olumlu bir etkide bulunabilirsiniz. İşte erken uyumanın vücutta yarattığı olumlu etkiler!

Uykunuzdan en yüksek verimi alırsınız

Uykumuzun en derin ve en dinlendirici kısmı 22.00 ve sabah 02.00 arasında gerçekleşir. 10'da uyumak uykudan en yüksek verimi almamızı sağlar. Ayrıca, bir çalışma, daha erken ve daha uzun süre uyumanın, bizi geceleri uykusuz bırakabilecek olumsuz ve endişe verici düşünceleri durdurmamıza yardımcı olduğunu söylüyor.

Stresi azaltır

Uykunuzu alamadığınızda vücudunuzdaki stres hormonu kortizol seviyelerini artırır. Ancak daha erken uyumak, kortizol seviyenizi azaltmanıza yardımcı olur. Bu neden ile erken uyuyup, derin bir dinlenme sağladığınızda ertesi gün stres seviyelerinde düşüş yaşayacaksınız. Bu da önemli bir proje sunumu, özel günler veya sınavlardan önce yapmanız gereken bir davranıştır.

Daha fit bir vücut

Derin uyku döngüsünde olduğumuzda vücudumuz büyüme ve onarım hormonları üreterek kendini iyileştiriyor. Bu önemli aktivite forma girmenizi kolaylaştıracaktır.

Sağlıklı olmanızı sağlar

Birkaç çalışma, daha erken uyuyan kişilerin gece vardiyasında çalışan veya gece kuşu olan kişilere göre daha sağlıklı olduğunu göstermiştir. Yeterince derin uyku alamayan kişilerin tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve hipertansiyon gibi hastalıklarla yaşama şansı daha yüksektir.

Mutlu olmanın sırrı

Araştırmalar, yeterince uyuyan insanların genellikle hayatta daha mutlu olduğunu gösteriyor. Yeterince derin uyku alamadığımızda duygularımız dengesizlik gösterebilir çünkü onları kontrol etmekte zorlanırız.

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