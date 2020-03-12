Oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüse yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs, dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'a da bulaştı. Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklayarak sevenlerini üzdü.

Test sonuçları pozitif çıktı

Amerikalı aktör Tom Hanks, kendisinin ve eşi Rita Wilson'ın Avustralya'da yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Tom Hanks, hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının belirtileriyle ilgili şüpheleri üzerine doktorların tavsiyesi üzerine test yaptırdıklarını söyledi.

Ünlü oyuncu ve eşi karantina altına alındı

Koronavirüse yakalandıklarını sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, vücut ağrıları, yorgunluk ve titreme şikayetiyle hastaneye gittiklerini ve testin sonucunun pozitif çıktığını söyledi. Ünlü oyuncu bir süre kendisinin ve eşinin karantinada olacaklarını belirtti. Amerikalı aktör, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendireceklerini kaydetti. Çift, Hanks'in Elvis Presley'in hayatıyla ilgili çektiği bir film nedeniyle Avustralya'daydı.