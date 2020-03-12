Hande Soral kimdir ünlü oyuncu koronavirüse karşı tedbir aldı

Güzel oyuncu Hande Soral, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Gazetecileri karşısında gören Soral kısa bir süre şaşkınlık yaşadıktan sonra grip olduğunu ve doktora gittiğini söyledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüse karşı da önlem aldığını belirten Soral, l, "O konuda önlem aldım. Doktorumla sürekli görüşüyorum" dedi.

''O konuda önlem aldım''

Habertürk'te yer alan habere göre: Gribe yakalandığını söyleyen Hande Soral, çok öksürdüğü için muhabirlerle konuşmakta güçlük çekti. Son zamanların en tehlikeli salgınlarından biri olan koronavirüs ile ilgili konuşan Soral, "O konuda önlem aldım. Doktorumla sürekli görüşüyorum" dedi. Oyuncu daha sonra muhabirlere teşekkür ederek doktorunun bulunduğu muayenehaneye girdi.

Hande Soral kimdir?

Hande Soral, 2 Şubat 1987'de Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğdu. Turgutalp Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne giren Hande Soral, bir gün TRT ekranlarında yayınlanan Komedi Dükkanı adlı programa katılınca oyunculuk serüveni de başladı. Hande Soral, Tolga Çevik ile konuk oyuncu olarak sahneye çıktı. Sahnede beş dakika kalması gerekirken tam kırk beş dakika kaldı. Çıkarken de Komedi Dükkanı'nın yapımcısı Fırat Bey; Hande Soral'ı yanına çağırıp oyunculuk yapmak isteyip istemediğini sordu. Böylece Hande Soral'ın ekran serüveni de başlamış oldu.

2008 - 2011 yılları arasında Küçük Kadınlar adlı dizide Armağan Gezici yani Armi olarak rol aldı. 2010'da Gecekondu Kendisi adlı program yaptı. 2011'de Bir Günah Gibi adlı dizide Figen karakterini canlandırdı. 2012 - 2013 yıllarında da Alev Alev dizide Ümran karakteriyle kötü kadını oynadı. Oyuncu son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde rol aldı.