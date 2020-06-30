Dalgona kek nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

İlk olarak kahve türü olarak duyduğumuz dalgona, kekiyle de bizlere muhteşem bir lezzet sunuyor. Kahve köpüğüyle hazırlanan kreması, yumuşacık tam kıvamında kekiyle yemeye doyum olmayan bir tat. Bu tarif kek olsa da, üzerine birkaç nefis süslemeyle kolayca pasta haline de gelebilir. Kekinizin yanında nefis bir kahve ya da çay hazırlayabilirsiniz. İşte muhteşem dalgona kek tarifi...

Malzemeler:

Keki için:

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 silme tatlı kaşığı kabartma tozu

Kreması için:

2 yemek kaşığı granül kahve

1 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı sıcak su

1 pakettoz krem şanti(80 g)

1 su bardağı soğuk süt

Yapılışı:

Yumurtaları ve şekeri geniş bir karışma kabına alarak mikserle en az 5 dakika çırpın. Ardından süt ve sıvı yağı ilave edin ve karıştırın. Un, kakao ve kabartma tozunu eleyerek sıvı karışıma ekleyin. Mikserin düşük ayarında malzemeler birleşinceye dek çırpın. Hafifçe yağlamış olduğunuz 23-24 cm çapındaki yuvarlak kelepçeli kek kalıbınıza kek harcını dökün. Önceden ısıtılmış 180 dece fansız fırında 30 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra soğuması için tezgah üzerine kenara alın. Bu sırada kremasını hazırlamak için granül kahve, şeker ve sıcak suyu çırpmaya başlayın. Şeker ve kahve eriyene dek mikserle çırpın. Karışım sıcaksa 5-10 dakika buzdolabında dinlendirin. Kahveli karışım soğuduktan sonra toz krem şantiyi üzerine ekleyin. Soğuk sütünü de ardından dökün. Kıvam alana dek mikserle çırpın. Spatulanın ucundan düşmüyorsa kıvamı doğru demektir. Eğer hemen kullanmayacaksınız kremayı buzdolabında üstü kapalı olarak muhafaza edin.

Kekiniz güzelce soğuduktan sonra dikkatlice kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Dilediğiniz duy ucunu kremayı sıkmak için kullanabilirsiniz. Bu tarif için dalga uç efekti yaracatacak üçgen kesim duy kullandık. Her dilimin üzerine dalga şeklini vererek kremanızı güzelce sıkın. Kekin kenarlarından ortasına doğru giderek sıkarsanız daha düzgün şekil verebilirsiniz. Dilimledikten sonra servis edin. Buzdolabında kapalı bir kapta muhafaza edebilirsiniz afiyet olsun!