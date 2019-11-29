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Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanmasının sebebi Aslı Enver çıktı

Haziran ayında tek celsede boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın evliliğinin bitme nedeni aylar sonra ortaya çıktı.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanmasının sebebi Aslı Enver çıktı
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Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma nedeninin Aslı Enver olarak gösterilmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Deniz'in sürekli eşine Aslı Enver'i örnek göstermesi çiftin evliliğinde kriz çıkardı.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR
15 ay evli kalan ve bir bebekleri olan Özcan Deniz ile Feyza Aktan geçtiğimiz Haziran ayında tek celsede boşandı. Ancak çift, boşanmadan kısa bir süre sonra Bodrum'da el ele görüntülenerek kafaları karıştırmıştı. Bir küs bir barışık çiftin boşanma nedeni ise aylar sonra ortaya çıktı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan habere göre: Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın evliliğini Aslı Enver hayranlığı bitirdi. Özcan Deniz'in sürekli 'Aslı perçem kestirdi', 'Aslı bu elbiseyi giydi' gibi sözlerine maruz kalan Feyza Aktan'ın saç şeklinden kıyafetlerine kadar birçok şeyini değiştirdi.

FEYZA NİKAHINDA ASLI'NIN GİYDİĞİ ELBİSENİN AYNISINI GİYMİŞTİ


Bunların yanı sıra Murat Boz ile ayrılan Aslı Enver'e ilk mesaj atan kişi de Özcan Deniz'di. Özcan Deniz'in İstanbullu Gelin dizisinde başrolü paylaştığı Enver'e "Her zaman yanındayım" diyerek mesaj attığı ortaya çıktı. Aslı Enver ise Özcan Deniz'in bu ilgisine hiç karşılık vermedi. Feyza Aktan'ın kendi nikahında Aslı Enver'in dizide giydiği siyah uzun elbiseyi giymesi de dikkat çekmişti.

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