Muzlu kek nasıl yapılır bir dilim asla yetmeyecek!

Çoğu insanın sevdiği bir meyve olan muz, keke kattığı aromayla karşı konulmaz bir tarif ortaya çıkmasını sağlıyor. Muzlu kek sıcak sıcak tüketeceğiniz, ceviz, tarçın ve muzun muhteşem uyumuyla sizi mest edecek bir tat olacak. Peki muzlu kek nasıl yapılır? Gerekli malzemeler neler? İşte efsane aromasıyla muzlu kek tarifi...

Malzemeler:

3 adet yumurta

3/4 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı zeytinyağı

1/2 su bardağı süt

3 adet muz

1/2 su bardağı ceviz içi

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

Hazırlanışı:

Yumurtaları karıştırma kabına alın. Toz şekerle birlikte krema halini alana kadar çırpın. Zeytinyağı ve sütü ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün.

Kabuğunu soyduğunuz muzları bir çırpıcı yardımıyla ezdikten sonra kek harcına ekleyin ve bir spatula yardımıyla karıştırın. Elenmiş un, kabartma tozu ve tarçını ekleyin. Küçük parçalar halinde kırdığınız ceviz için katın. Tüm malzemelerini eklediğiniz kek harcını miksere gerek kalmadan karıştırdıktan sonra yağlanmış baton bir kek kalıbına dökün. Üzerini düzeltin. Muzlu keki, önceden ısıtılmış 170 derece fırında içini çekmesi için 45 dakika kadar pişirdikten sonra dilim dilim servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın. Afiyetler olsun!