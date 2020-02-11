search menu
search
close

Patates röşti nasıl yapılır lezzeti damaklarda bırakıyor!

Öğün olarak ya da ana yemeğinizin yanına yapacağınız enfes bir lezzet patates röşti. İşte leziz mi leziz patates röşti tarifi!

Patates röşti nasıl yapılır lezzeti damaklarda bırakıyor!
-A A+

Alman ve İsviçre mutfağından dünyaya yayılan patates röşti, kolayca hazırlanabilen, bütçenize uygun nefis bir tat. Patatesli tariflere bayılıyorsanız bu tarif de vazgeçilmezlerinizin arasında yer alacak. Baharat ve peynirle harmanlanmış bu benzersiz lezzete bayılacaksınız. İşte patates röşti tarifi!

Malzemeler:

3 adet patates(haşlanmış, rendelenmiş)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı tereyağı
100 gram rendelenmiş kaşar peyniri
1 adet kapya biber(doğranmış)
1 adet yeşil biber(doğranmış)
1/2 demet taze soğan(doğranmış)

Yapılışı:

Patatesleri kaynar suda dış kısmı hafif yumuşayana kadar kaynatın ve ocaktan alın. Soğumuş patatesleri rendeleyin. Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile biberleri ve taze soğanı soteleyin ve ocaktan alın. Yağladığınız ve ısıttığınız diğer tavaya rendelediğiniz patateslerin yarısını tavaya koyun ve bastırarak düzleştirin.
Üzerine biber ve taze soğan karışımını  ve kaşar peynirini ekleyin ve geriye kalan rendelenmiş patatesleri de ekleyip düzleştirin. Kısık ateşte alt kısmı kızarana kadar pişirin. Düz bir tencere kapağı yardımıyla röştiyi ters çevirin ve diğer tarafı da kızarana kadar pişirin. Pişen röştiyi ocaktan alın ve dilimleyerek servis edin. Afiyetler olsun...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Efsane aromasıyla: Muzlu kek tarifi Efsane aromasıyla: Muzlu kek tarifi
Tatlı
Zeytinyağını saçınıza sürün sonuç inanılmaz! Zeytinyağını saçınıza sürün sonuç inanılmaz!
Saç
En Güncel Galeriler
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Beşiktaş'ın eski yengesi Jelena Karleusa'dan nefes kesen pozlar!
Beşiktaş'ın eski yengesi Jelena Karleusa'dan nefes kesen pozlar!
Prenes Diana öldüğünde hamile miydi 22 yıl sonra ortaya çıkan kanıt!
Prenes Diana öldüğünde hamile miydi 22 yıl sonra ortaya çıkan kanıt!
Göğsüne 30 gün boyunca diş macunu sürüp bekledi sonuç ise...
Göğsüne 30 gün boyunca diş macunu sürüp bekledi sonuç ise...
Saba Tümer yıllar öncesine ait fotoğrafını paylaştı! Beğeni yağdı!
Saba Tümer yıllar öncesine ait fotoğrafını paylaştı! Beğeni yağdı!
Kışın kahvenin yanında kitap arayanlar için 13 önemli eser!
Kışın kahvenin yanında kitap arayanlar için 13 önemli eser!
Önceki Haberler
Sivilceli cilt tipleri için bakım önerileri!
Sivilceli cilt tipleri için bakım önerileri!
Bel ağrısını gidermenin formülü burada!
Bel ağrısını gidermenin formülü burada!
Tansiyon hastası olduğunuzu gösteren 9 işaret!
Tansiyon hastası olduğunuzu gösteren 9 işaret!
Vücutta afrodizyak etkisi yaratıyor!
Vücutta afrodizyak etkisi yaratıyor!
Bekarlığı 6 ay sürdü! İşte Serdar'ın yeni sevgilisi!
Bekarlığı 6 ay sürdü! İşte Serdar'ın yeni sevgilisi!
Ünlü şarkıcı Özgecan Aslan paylaşımıyla yürek dağladı!
Ünlü şarkıcı Özgecan Aslan paylaşımıyla yürek dağladı!
Dizilerin yakışıklı jönü Bangkok'ta çöp topladı!
Dizilerin yakışıklı jönü Bangkok'ta çöp topladı!
Dilan Çiçek Deniz'den bomba açıklama: Akıl sağlığına zarar verir!
Dilan Çiçek Deniz'den bomba açıklama: Akıl sağlığına zarar verir!
Yorumlar