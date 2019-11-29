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Tuğba Ekinci'nin yatak pozu sosyal medyayı salladı!

Siyasi paylaşımlarıyla sürekli gündemde olan Tuğba Ekinci'nin yatak pozu sosyal medyada gündem konusu oldu.

Tuğba Ekinci'nin yatak pozu sosyal medyayı salladı!
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Yaptığı siyasi paylaşımlarla adından sürekli söz ettiren Tuğba Ekinci bu kez de Instagram'daki paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başardı. Ekinci'nin yatak pozu takipçileri tarafından çok beğenildi. Koyu renkli olan saçlarını açık bir renge boyatan Tuğba Ekinci'yi beğenenler de oldu eleştirenler de. Paylaşımı kısa süre içerisinde yorum yağmuruna tutuldu. 

Tuğba'nın yatak pozu sosyal medyayı salladı! 

Siyasi paylaşımlarıyla sürekli gündem olan Tuğba Ekinci, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Siyasi paylaşımlarının yanı sıra günlük yaşamında da her anından kesitler paylaşan Ekinci, bu sefer yatak pozunu takipçileriyle  paylaştı. Ünlü şarkıcının fotoğrafına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı. 

Tuğba Ekinci'nin yatak pozu sosyal medyayı salladı!

Bazı takipçileri eleştiri yağmuruna tuttu

Koyu renk saçlarıyla tanıdığımız Tuğba Ekinci, radikal bir karar alarak saçlarını açık bir renge boyattı. Bu değişikliği bazı takipçileri tarafından çok beğenilirken bazı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcının bir takipçisi, ''Koyu saçların çok hoştu ama sonuçta senin tercihin saygılar tuğba abla'' yorumunu yaparken bir başka takipçisi, ''İyi geceler saçlarınızın rengi güzel olmuş'' yorumunda bulundu. 

''Daha güzeli yok aramayın'' demişti 

Tuğba Ekinci geçtiğimiz günlerde de yine Instagram'da bir paylaşımda bulunmuş ve paylaşımının ardından sosyal medyada gündem olmuştu. Ekinci, Instagram'ın hikaye bölümünden kendi fotoğrafını paylaşıp,   ''benden güzeli yok, aramayın Instagram'da'' notunu düşmüştü. 

Tuğba Ekinci'nin yatak pozu sosyal medyayı salladı!

Tuğba Ekinci kimdir? 

Tuğba Ekinci, 9 Haziran 1977, Kars Türk pop müzik şarkıcısı.  Pendik Lisesi mezunudur. Annesi hemşire, babası İTÜ mezunu inşaat mühendisidir. Fatih Özbilen'in eski eşidir. Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri arasında 'Karadağlar'ın Gülali'si İbrahim Çelikkol ve Ümit Cem Şenol yer alıyor.Şov dünyasına girişi Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu. Çarkıfelek'te bir süre hosteslik yaptı. 

Tuğba Ekinci'nin yatak pozu sosyal medyayı salladı!

Kral TV'de VJ oldu. 1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasının izin vermemesi sonucu yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Erol Köse ile tanışması şarkıcılık kariyerinin başlangıcı oldu. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri aldı. Buzda Dans yarışmasının finalisti idi. 

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