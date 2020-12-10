search menu
search
close

Portakallı kek nasıl yapılır mest eden tat!

Bir dilimin asla yetmeyeceği muhteşem bir portakallı kek tarifini okurlarımız için paylaşıyoruz. İşte mis gibi kokusuyla mest eden portakallı kek tarifi...

Portakallı kek nasıl yapılır mest eden tat!
-A A+

Hemen herkes portakalın mis kokusunun aktarıldığı portakallı kek tariflerine bayılır. Biz de elmaelma.com olarak bu sebeple sevdiklerinizi ve kendinizi çay saatlerinde mutlu edecek bir portakallı kek tarifini hazırladık. Çay saatlerinin en güzel isimlerinden biri olan portakallı kek için nefis bir tarif paylaşıyoruz. Peki, portakallı kek nasıl yapılır? En güzel portakallı kek tarifi hangisi diyorsanız, işte aradığınız o portakallı kek tarifi!

Portakallı kek malzemeleri:

3 adet yumurta
1 buçuk su bardağı toz şeker
1 adet portakal (suyunu ve rendelenmiş kabuğunu kullanın)
1 su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı süt
1 buçuk su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

3 yumurtayı geniş bir kaba kırın. Üzerine 1,5 su bardağı şekeri ekleyin ve köpürene kadar iyice çırpın. Portakalınızı önce sıkın, ardından kabuklarını rendeleyin. Un, vanilya ve kabartma tozu hariç tüm malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Ardından, 1 bardak elenmiş unu, vanilyayı, kabartma tozunu birlikte ekleyip karıştırmaya devam edin. Dilerseniz bir tatlı kaşığı tarçını da bu karışıma ekleyin. Portakallı kekinizin içinin çiğ kalmaması için, ne çok akışkan ne çok katı, ikisinin ortası bir kıvam elde edene kadar, biraz daha un ilavesinde bulunabilirsiniz. Elde ettiğiniz karışımı, yağlayıp unladığınız kek kalıbına boşaltın. Portakallı kekinizi fırına vermeden önce, fırınınızı 150 derecede önceden ısıtmalısınız. Kekiniz yaklaşık 40 dakika piştikten sonra, pişip pişmediğinden iyice emin olmak için kekinize bir bıçak ya da kibrit çöpü batırın. Eğer, batırdığınız kibrit çöpünde ya da bıçakta hamur kalmadıysa, portakallı kekiniz servise hazır demektir. Dilerseniz portakallı kek dilimlerinizi, üzerine pudra şekeri serperek de servis edebilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler çıktı! Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler çıktı!
Magazin
Hazır çorba tüketenler aman dikkat! Ciddi hastlaık habercisi! Hazır çorba tüketenler aman dikkat! Ciddi hastlaık habercisi!
Hastalıklar
En Güncel Galeriler
Mad Men dizisinin Betty'si bikinili pozlarıyla olay oldu!
Mad Men dizisinin Betty'si bikinili pozlarıyla olay oldu!
Göğsünün göründüğü videoyu paylaştı! Sosyal medya karıştı!
Göğsünün göründüğü videoyu paylaştı! Sosyal medya karıştı!
20 yıllık eşinin kim olduğunu öğrenen şaşırıyor!Kocası da ünlü!
20 yıllık eşinin kim olduğunu öğrenen şaşırıyor!Kocası da ünlü!
Bu fotoğraf ülkeyi karıştırdı! Gözaltına alındı, sebebi ise şaşırttı!
Bu fotoğraf ülkeyi karıştırdı! Gözaltına alındı, sebebi ise şaşırttı!
Fitnessçı anne sosyal medya paylaşımlarıyla milyonlar kazanıyor!
Fitnessçı anne sosyal medya paylaşımlarıyla milyonlar kazanıyor!
Tolga'dan Sermiyan'a ağza alınmayacak sözler: S...tirsin gitsin!
Tolga'dan Sermiyan'a ağza alınmayacak sözler: S...tirsin gitsin!
Önceki Haberler
Leziz mi leziz: Çiğ börek
Leziz mi leziz: Çiğ börek
EDHO'da oynarken Harvard'a girmişti! Ece'nin hasreti sona eriyor!
EDHO'da oynarken Harvard'a girmişti! Ece'nin hasreti sona eriyor!
Sihirli Annem'in çekimlerinden ilk görüntüler ortaya çıktı!
Sihirli Annem'in çekimlerinden ilk görüntüler ortaya çıktı!
Acun'u yıkan ölüm haberi! Yazdıklarıyla herkesi duygulandırdı!
Acun'u yıkan ölüm haberi! Yazdıklarıyla herkesi duygulandırdı!
Selülit için en etkili 3 egzersiz!
Selülit için en etkili 3 egzersiz!
Uzmanlar uyardı! Çocukların büyümesini engelliyor!
Uzmanlar uyardı! Çocukların büyümesini engelliyor!
Güzel oyuncu Mine Tugay'ın 'Evde Kal' pozuna beğeni yağdı!
Güzel oyuncu Mine Tugay'ın 'Evde Kal' pozuna beğeni yağdı!
Evde varise yakalanmamak için bunları yapın!
Evde varise yakalanmamak için bunları yapın!
Yorumlar