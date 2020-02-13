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Prens Harry'nin kraliyet ailesindeki görevinin yerine getirilen isim belli oldu!

Kraliçe Elizabeth, geçtiğimiz ay ailesiyle birlikte kraliyet ailesinden ayrılma karar alan Prens Harry'nin yerine kızı Prenses Anne'i getirdi.

Prens Harry'nin kraliyet ailesindeki görevinin yerine getirilen isim belli oldu!
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İngiliz kraliyet ailesi üyelerinden Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan Markle, geçen ay ekonomik açıdan bağımsız olmak ve daha rahat bir hayat sürmek amacıyla Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrıldıklarını duyurmuştu. Prens Harry'nin ayrılma kararı sonrası Kraliçe II. Elizabeth yeni görevlendirmeler yaptı.

Kraliyet ailesinde bir ilk!

Eşi Meghan Markle ile birlikte, aldıkları kararla tüm kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry, ailesi ile birlikte Kanada'ya yerleşti. Prens Harry'nin Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararı, görevlerde de boşluklar oluşturunca, Kraliçe II. Elizabeth yeni düzenlemeler yaptı ve kızı Prenses Anne Kraliyet Donanması'nın başına getirilen isim oldu. Kraliyet Deniz Piyadeleri Generalliği görevine atanan Prenses Anne'in bu göreve gelmesiyle birlikte ilk kez bir kadın görevlendirilmiş oldu.

Kraliyetten çekilerek ünvanını bırakmıştı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu ve Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesinin 'üst düzey' üyeleri olmaktan çekilerek maddi açıdan bağımsız olacakları bir işte çalışmak istediklerini kamuoyuna duyurdu. Çift, yaptıkları açıklamada, "Kraliyet ailesinin üst düzey üyeleri olmaktan çekilerek, maddi açıdan bağımsız olarak çalışmak, aynı zamanda Kraliçe Ekselanslarını desteklemeye devam etmek istiyoruz" dedi. Çift şimdilerde çocuklarıyla birlikte Kanada'ya yaşıyor.

 

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