Şarkıcı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ı paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu!

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ve fotoğraflarında uyguladığı photoshoplarla gündeme gelen Sibel Can, bu kez kızını paylaştı. Hayranları tarafından binlerce yorum alan fotoğrafta kızı Melisa Ural'ın şarkıcıya olan benzerliği dikkat çekti. Ünlü şarkıcının kızına "Annesine çok benziyor" yorumları yapıldı.

Tıpkı annesi dedirtti!

Instagram'da binlerce takipçisi bulunan ve en az annesi kadar ilgi gören 25 yaşındaki Melisa Ural, annesine olan benzerliğiyle herkesi şaşırttı. Instagram'da 2,5 milyon takipçisi olan Sibel Can'ın gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağarken, şarkıcının hayranları tarafından "Aynı size benziyor" şeklinde yorumlar aldı.

Sibel Can kimdir?

Sibel Can 1 Ağustos 1970 yılında İstanbul Karagümrük semtinde doğdu. Asıl adı Sibel Cangüre'dir. Yugoslav göçmeni baba Engin Cangüre ve Mudanyalı anne Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. Muzaffer adında bir kızkardeşi vardır. Babası Engin Cangüre bir çok ünlü solistin orkestrasında kemancılık yapmaktaydı. Sibel Can 14 yaşındayken dansa merak sardı ve gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan şarkıcı babasıyla birlikte çıktığı yurt içi ve yurt dışı turnelerinde hem oryantal hem de solist olarak sahne almaya başladı.

Daha sonra İstanbul' da ilk kez Galata Kulesi' nde sahneye ciktı. Kulaktan kulağa yayılan ünü sayesinde Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan tarafından keşfedildi. Böylece Maksim Gazinosu' nda sahneye çıkmaya başladı ve 14 yaşında şöhret oldu. 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlillikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi.

Babasının çevresindeki birçok ustadan basta Mustafa Erses, Baki Duyarlar, Mustafa Taşpınarlı, Halil Karaduman ve Ergin Kızılay' dan TSM eğitimi aldı. Sibel Can, 1995 yılında Raks Müzik'e transfer oldu. Büyük bir yükselişe geçen sanatçı, 1995 yılında yayınlanan "Şarkılarda Senden Yana" albümünde tarzını biraz değiştirdi. Albümdeki "Deli Yüreğim", "Dedikodu" gibi parçalar Can'ın eski albümlerine nazaran daha çok ses getirdi. 1997 yılında ise, Serdar Ortaç'ın bestelediği "Padişah"lı albüm yayınlandı. "Padişah"la birlikte Sibel Can, Türkiye'nin en çok konuştuğu isim haline geldi