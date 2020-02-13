Kekik suyu neye iyi gelir vücuttaki yağları yakarak kilo verdiriyor!

Yemeklere verdiği tatla kekiğin Türk mutfağında vazgeçilmez bir yeri var. Kekik aynı zamanda içerdiği demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum manganez mineralleri ve A, C, E, K, B6 vitaminleri ile sağlığa da oldukça faydalıdır. Hemoroitten, zayıflamaya; romantizmal ağrılardan, cilt sorunlarına yardımcı olarak doğal çözüm sunmaktadır. Düzenli olarak kekik suyu tüketmenin yararlarını sizin için araştırdık...

Toksinleri atıyor, hücreleri yeniliyor

Antioksidan içeren vitaminlere sahip olan kekik suyu toksinlerin atılmasını sağlayarak vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Kekikteki thymol adlı bileşeni anti-aging özelliğine sahiptir. Bu bileşen hücreleri yenileyerek organların sağlıklı olmasına yarar.

Yağları yakarak kilo vermeyi sağlar

Kekik suyunun en bilinen özelliklerinden birisi harici kullanımda vücuttaki yağları yakmasıdır. Kekik suyunu düzenli bir biçimde tüketerek vücudunuzda yer alan tüm yağların yakılmasını sağlayabilir, metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.

Hemoroit oluşumunu önlüyor

Kekik; sindirim için oldukça etkilidir. Kabızlığa iyi gelerek hemoroit oluşmasını önler. İçerdiği besin lifi sayesinde şişkinlik ve gaz sorunlarını çözer.

Cılızlaşan saç tellerini güçlendirir

Kekik yağı incelen ve cılızlaşan saç telleri üzerinde olumlu etki sağlar. Saç diplerine masaj yapılarak uygulanır.

Romatizmal ağrılara birebir

Romatizmal ağrılarda kekik yağını ağrıyan yere sürmek iyi gelir ancak başka yağlarla karıştırıp uygulamak daha iyi sonuç vermektedir.

Cilt kusurlarını önler

Cilt kusurları denildiğinde akla ilk gelen sorun genellikle sivilce olur. Birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan sivilce sorunu kötü bir görünüme neden olması nedeniyle çoğu kişi için büyük bir sıkıntıdır. Antiseptik ve antioksidan özelliklere sahip kekik suyu günümüzde sivilce tedavisinde kullanılan bitkisel bir üründür.

Mantarı yok eder

Kekik suyu veya kekik yağı harici olarak cilde tatbik edilirse mantar türü hastalıkların tedavisinde yardımcı olmaktadır. Ayrıca düzenli olarak kekik suyu ile ağzı çalkalamak oluşan bakterileri ve diş eti rahatsızlarına karşı koruyucu etki sağlar.

Öksürüğe iyi gelir

Solunum yolları hastalıklarında akut bronşit ve öksürüğün iyileştirilmesinde fayda sağlar. Geçmek bilmeyen öksürük için kekik çayı içmek rahatlatıcı etki sağlar.

Egzama kaşıntılarını hafifletir

En sık karşılaşılan cilt sorunlarından egzama veya sinek ısırıkları nedeniyle oluşan kaşıntılar da etkili bir ilaç vazifesi görür.

Kekik suyu nasıl kullanılır?

Kekik suyunun günlük yaşamda kullanabilmek için sade bir biçimde tüketmek uygun bir tercih olmayacaktır. Saf kekik suyunun tadı oldukça acı olduğu için tüketilmesi zordur. Bunun yerine kekik suyunu farklı ürünler ile karıştırabilir, bu şekilde daha yumuşak ve kolay içilir bir hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

Kekik suyu karışım tarifi:

Malzemeler:

1 tutam taze kekik

2-3 tane domates

1 adet limon suyu

Kekik suyu nasıl hazırlanır?

Kekik suyu ile özel karışım hazırlamak için öncelikli olarak domatesleri yıkayın ve suyunu sıkın. Sonrasında bu karışımın içine limon suyu ve kekiği de ekleyin, bir süre bekletin. Yeterince bekledikten sonra hazırlanan karışımı günlük olarak tüketebilir, kekik suyu faydalarından yararlanabilirsiniz.