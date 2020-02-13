search menu
search
close

Yüsra Geyik kimdir trafikte saldırıya uğradı

Genç oyuncu Yüsra Geyik, araç kullanırken aracına kaskla saldıran ve kendisine küfürler savuran motosiklet sürücüsünü kayda alarak savcılığa şikayet etti.

Yüsra Geyik kimdir trafikte saldırıya uğradı
-A A+

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde yıllardır Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik, trafikte saldırıya uğradı. O anları telefonuyla kayda alan oyuncu, şikayette bulundu. Oyuncu, şahısla uzlaşmayı kabul etmeyip cezasını çekmesini talep etti. Savcılık, inceleme sonrası Kömüşlü'nün 'hakaret, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 7 yıl 4 ay hapsini talep etti.

Kaskıyla cama ve aynaya vurdu 

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Yüsra Geyik, İstanbul Edirnekapı'da aracıyla seyir halindeyken motosiklet sürücüsü Bilal Kömüşlü ile yol verme yüzünden tartıştı. Kömüşlü, motorunu aracın önüne kırıp küfürler savurdu, ardından kaskıyla Geyik'in aracının camına ve sol aynasına vurmaya başladı.

Yüsra Geyik kimdir trafikte saldırıya uğradı

7 yıl hapsi istendi 

O anları telefonuyla videoya kaydeden genç oyuncu, ardından savcılığa teslim edip şikayetçi oldu. Oyuncu, şahısla uzlaşmayı kabul etmeyip cezasını çekmesini talep etti. Savcılık, inceleme sonrası Kömüşlü'nün 'hakaret, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 7 yıl 4 ay hapsini talep etti.

Yüsra Geyik kimdir? 

Yüsra Geyik, 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlkokula başlamasından 1 sene sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşti. İlkokuldayken tiyatroya ilgi duydu ve bu alanda kendisini geliştirdi. 2005 yılında Yumurcak TV'de sunuculuk yaptı.Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan genç oyuncu Yüsra Geyik, 14 yaşındayken oyunculuk ajansına kaydoldu. 2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, asıl tanınırlığını Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. Genç oyuncu, Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor. Arka Sokaklar’ın kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, diziye başladığında ise 16 yaşındaydı.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Meğer ellerinizin aşırı terlemesinin nedeni buymuş! Meğer ellerinizin aşırı terlemesinin nedeni buymuş!
Sağlık
İşte kraliyet ailesinde Prens Harry'nin yerine getirilen isim! İşte kraliyet ailesinde Prens Harry'nin yerine getirilen isim!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü televizyon yıldız kameraları görünce göğüslerini açıp...
Ünlü televizyon yıldız kameraları görünce göğüslerini açıp...
Sevgililer Günü'nde yalnız olanlar için 10 harika film önerisi!
Sevgililer Günü'nde yalnız olanlar için 10 harika film önerisi!
Ünlü oyuncu sevgilisiyle ilişkiye girdiği anları satılığa çıkardı!
Ünlü oyuncu sevgilisiyle ilişkiye girdiği anları satılığa çıkardı!
Çırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!
Çırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Beşiktaş'ın eski yengesi Jelena Karleusa'dan nefes kesen pozlar!
Beşiktaş'ın eski yengesi Jelena Karleusa'dan nefes kesen pozlar!
Önceki Haberler
Yalnızlık 6 ay sürdü! İşte Serdar'dan boşanan Chloe'nin yeni Türk aşkı
Yalnızlık 6 ay sürdü! İşte Serdar'dan boşanan Chloe'nin yeni Türk aşkı
Bensu Soral'dan bomba estetik açıklaması!
Bensu Soral'dan bomba estetik açıklaması!
Volkan Konak vasiyetini açıkladı! İsteği herkesi şaşkına çevirdi!
Volkan Konak vasiyetini açıkladı! İsteği herkesi şaşkına çevirdi!
Geçmeyen ağız kokusu bu hastalığın nedeni!
Geçmeyen ağız kokusu bu hastalığın nedeni!
Ünlü oyuncunun balkon pozu sosyal medyayı salladı!
Ünlü oyuncunun balkon pozu sosyal medyayı salladı!
51. yaş gününü nefes kesen bu pozlarıyla kutladı! Beğeni yağdı!
51. yaş gününü nefes kesen bu pozlarıyla kutladı! Beğeni yağdı!
Kahvaltıda enfes alternatif: Peynirli sıkma tarifi!
Kahvaltıda enfes alternatif: Peynirli sıkma tarifi!
Delikli nesnelere bakamıyorsanız bu hastalık peşinizde!
Delikli nesnelere bakamıyorsanız bu hastalık peşinizde!
Yorumlar