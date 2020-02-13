Yüsra Geyik kimdir trafikte saldırıya uğradı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde yıllardır Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik, trafikte saldırıya uğradı. O anları telefonuyla kayda alan oyuncu, şikayette bulundu. Oyuncu, şahısla uzlaşmayı kabul etmeyip cezasını çekmesini talep etti. Savcılık, inceleme sonrası Kömüşlü'nün 'hakaret, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 7 yıl 4 ay hapsini talep etti.

Kaskıyla cama ve aynaya vurdu

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Yüsra Geyik, İstanbul Edirnekapı'da aracıyla seyir halindeyken motosiklet sürücüsü Bilal Kömüşlü ile yol verme yüzünden tartıştı. Kömüşlü, motorunu aracın önüne kırıp küfürler savurdu, ardından kaskıyla Geyik'in aracının camına ve sol aynasına vurmaya başladı.

7 yıl hapsi istendi

O anları telefonuyla videoya kaydeden genç oyuncu, ardından savcılığa teslim edip şikayetçi oldu. Oyuncu, şahısla uzlaşmayı kabul etmeyip cezasını çekmesini talep etti. Savcılık, inceleme sonrası Kömüşlü'nün 'hakaret, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 7 yıl 4 ay hapsini talep etti.

Yüsra Geyik kimdir?

Yüsra Geyik, 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlkokula başlamasından 1 sene sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşti. İlkokuldayken tiyatroya ilgi duydu ve bu alanda kendisini geliştirdi. 2005 yılında Yumurcak TV'de sunuculuk yaptı.Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan genç oyuncu Yüsra Geyik, 14 yaşındayken oyunculuk ajansına kaydoldu. 2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, asıl tanınırlığını Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. Genç oyuncu, Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor. Arka Sokaklar’ın kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, diziye başladığında ise 16 yaşındaydı.