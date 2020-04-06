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Radyo programcısı Caner Bulut koronovirüsün 15 dakikalık alışverişte bulaştığını söyledi!

Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi ve durumun ne kadar ciddi olduğunu belirtti.

Radyo programcısı Caner Bulut koronovirüsün 15 dakikalık alışverişte bulaştığını söyledi!
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İstanbul'da radyo programcılığı yapan Caner Bulut, 15 dakikalık alışveriş süresinde koronavirüse yakalandığını çektiği videoyla duyurdu ve söyledikleriyle durumun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha belirtti. 

''Emin olun böyle ölmek istemezsiniz''

Bulut çektiği videoda şunları söyledi: "Bugün biraz daha güzel uyandım. Beni merak edenlerin beni görmesi ve daha iyi olduğumu bilmesini istediğim için bu videoyu çektim. Hastanenin içini gören biri olarak hakikaten dikkatli olmanızı söylemek ve bunu idrak etmenizi sağlamak istiyorum. Herkesin ağzında şu var; 'zaten bir gün öleceğiz.' Emin olun böyle ölmek istemezsiniz. O yüzden dikkat edin. Hatta çok dikkat edin. Kolay bir şeyle karşı karşıya değiliz. Belki olayın ciddiyetinin farkına varmıyorsunuz ama eğer olayın merkezine düşerseniz ne kadar kötü olduğunu anlayacaksınız. Dilerim düşmezsiniz.

''15 Dakika vakit geçirmemle kapmış olduğum bir hastalık''

Biliyorum bazı sebeplerden dolayı dışarı çıkmalısınız ama bence dışarıda olmak zorunda kalanlar, evde kendilerine bir oda ayarlamalı. Çünkü bu benim, dışarıda yaklaşık 15 dakika vakit geçirmemle kapmış olduğum bir hastalık. İhtiyaçlarımı alıp hemen eve dönmüştüm. Gecesinde şiddetli ateş, mide bulantısı ve ağrı ile kendimi birden bire hastanede buldum. Şu dönem, gerçekten birbirimize destek olmamız gereken bir zaman. Hastaneye giderseniz neyle karşı karşıya kaldığınızı kendi gözlerinizle görürsünüz. Kendiniz, aileniz, dünyadaki herkes için dua edin. Devletiniz için de dua edin. İçeride inanılmaz bir harcama, inanılmaz bir emek gücü var. Onlara da lütfen saygı duyun. Eğer devlet bir kere daha yardım çağrısı yaparsa elinizden geliyorsa yapın, elinizden gelmiyorsa susun. Gerçekten ciddi paralar harcanıyor, ciddi emekler harcanıyor. Şimdilik acil bir sağlık problemim yok. Bu süreyi evde geçiriyorum ve ilaçlarımı alıyorum."

Kaynak: İHA 

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