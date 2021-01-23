search menu
search
close

Survivor'dan diskalifiye edilen Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan mesaj: Kocacığım çabuk gel

Survivor'a sağlık sorunları nedeniyle devam edemeyen ve gözyaşları içinde adaya veda eden Cemal Hünal için eşi Lale Cangal, çağrıda bulundu.

Survivor'dan diskalifiye edilen Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan mesaj: Kocacığım çabuk gel
-A A+

Survivor'a sağlık sorunları nedeniyle devam edemeyen ve gözyaşları içinde adaya veda eden Cemal Hünal için eşi Lale Cangal, Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Cangal, "Kocacığım çabuk gel! Sabırla gelmeni bekliyorum" dedi.

TV 8'in sevilen yarışma programı Survivor'da ünlüler takımında mücadele eden oyuncu Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya devam edemedi. Acun Ilıcalı bu nedenle 44 yaşındaki oyuncunun diskalifiye edildiğini duyurdu. Karardan sonra Hünal, takım arkadaşlarına sarılarak dakikalarca ağladı.

"KOCACIĞIM ÇABUK GEL!"

Cemal Hünal'ın eşi Lale Cangal, ünlü oyuncunun Survivor'dan diskalifiye edilmesine bir anlamda sevindi. Eşini çok özleyen Cangal, "Kocacığım çabuk gel! Sabırla gelmeni bekliyorum" ifadelerini kullandı.

 PAYLAŞIMLARI TAKİPÇİLERİNİ DUYGULANDIRMIŞTI

Lale Cangal, eşinin yarışmaya katılma kararına destek vermiş ve Hünal ile ilgili olarak sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla takipçilerini duygulandırmıştı.

"BU ADAMLA FOTOĞRAFIM CİDDEN AZ"

Cangal, yarışmanın başlarında eşi için yaptığı bir paylaşımda, "Ben sevdiklerimi paylaşamazken öyle bir iş çıkar ki, 7-24 paylaşmak zorunda kalırsın. İşte o yüzden artık onu sosyal medyamdan sakınmayacağım. Bir de kendi iyi çıktığım fotoğrafları koymak aslında tarzım değil ama bu adamla fotoğrafım cidden az... 'Sizce Cemal hayatının normalini yaşamaya mı gitti, yarışmaya mı gitti?' bunu zamanla göreceğiz... 'Sizce sabır ve açlık performansı nasıl olacak?' Ben gerçekten yorum yapamıyorum. Göreceğiz" ifadelerine yer vermişti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Nefes darlığı neden olur ciddi hastalık habercisi olabilir! Nefes darlığı neden olur ciddi hastalık habercisi olabilir!
Hastalıklar
Gaz problemini ortadan kaldıran 4 ipucu! Gaz problemini ortadan kaldıran 4 ipucu!
Sağlık
En Güncel Galeriler
18 bin kişiye soyunmalarını söyleyip fotoğraflarını çekti!
18 bin kişiye soyunmalarını söyleyip fotoğraflarını çekti!
Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf! Öpüştükleri fotoğrafı paylaştı!
Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf! Öpüştükleri fotoğrafı paylaştı!
Arjantin'de 98 milyon yıllık dinozor fosili bulundu!
Arjantin'de 98 milyon yıllık dinozor fosili bulundu!
UFC dövüşçüsü çıplak pozlarından oluşan takvimle paraya para demeyecek
UFC dövüşçüsü çıplak pozlarından oluşan takvimle paraya para demeyecek
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Yeşilçam güzeli Ahu Tuğba'nın olaylı gecesi ! Gerdeğe giremeyince...
Yeşilçam güzeli Ahu Tuğba'nın olaylı gecesi ! Gerdeğe giremeyince...
Önceki Haberler
Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu!
Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu!
Ölü deriyi soyup, cildi ışıltadıyor: Karbonat maskesi
Ölü deriyi soyup, cildi ışıltadıyor: Karbonat maskesi
Nefes darlığı hangi hastalıkların habercisidir?
Nefes darlığı hangi hastalıkların habercisidir?
Bu halinden eser kalmadı! Görenler bu Sabriye olamaz diyor!
Bu halinden eser kalmadı! Görenler bu Sabriye olamaz diyor!
Kahvaltıda farklı lezzet arayanlara: Hibeş tarifi
Kahvaltıda farklı lezzet arayanlara: Hibeş tarifi
Ciddi hastalıkların ilk belirtisi!
Ciddi hastalıkların ilk belirtisi!
Vücut ağrılarını anında dindiriyor!
Vücut ağrılarını anında dindiriyor!
Tek lokmalık şahane lezzet: Mini köstebek pasta
Tek lokmalık şahane lezzet: Mini köstebek pasta
Yorumlar