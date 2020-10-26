Sırt ağrısından nasıl kurtulunur işte 5 etkili hareket!

Sırt ağrısına ne iyi gelir? Yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyen sırt ağrılarından kurtulmak için yapacağınız basit birkaç egzersiz, yaşam kalitenizi yeniden yükseltecek. İşte sizi sırt ağrılarından kurtaracak 5 etkili hareket!

1- Parmak uçlarınıza doğru, dizlerinizi kırmadan eğilin. İlk başta parmak uçlarınıza yetişemeseniz de daha sonra esnediğinizi göreceksiniz.

2- Ellerinizle kapının yanlarından tutunun göğsünüzü ileri doğru itin. Sırtınızda müthiş bir rahatlama hissedeceksiniz.

3- Evinizde de yapabileceğiniz bu hareketi sağlam bir yere turunup kendinizi yukarı doğru çekerek yapabilirsiniz.

4- Uzanın ayakalarınızı sabitleyin. Daha sonra sırtınızı yukarı doğru kaldırmaya çalışın.

5- Yine bir ağrılık alarak eğilip kalkmak da sırt ağrılarınızı rahatlatacak.