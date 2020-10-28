Saadet Işıl Aksoy'dan sosyal medya itirafı sapıklar varken kızımı paylaşmam!

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, 2014 yılında Pamir Kıraner evlenip Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Çift, şubat ayında kızları Marisa Gülcan Kıraner'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu tattı. Diğer meslektaşlarının aksine kızının fotoğraflarını çok fazla paylaşmayan 37 yaşındaki oyuncu, bu konuya açıklık getirdi.

"Sapıklar varken kızımı paylaşmam"

Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Saadet Işıl Aksoy, kızıyla ilgili soruya, "Bunu isteyip istemediğini ifade edebileceği bir yaşta olmadığı için onun adına karar vermek istemiyorum. Bir de tabii ki sosyal medyanın kirli yüzü... Maalesef sapıklar bu mecrada rahatça gezindikleri, istedikleri fotoğrafı alabiliyor olmaları insanı en tedirgin eden tarafı" yanıtını verdi.

"Hayaller Marmaris, gerçekler Los Angeles"

Öte yandan ünlü oyuncu, daha önce kızı ile çekilen bir fotoğrafını "Bu yaz hayaller Marmaris, gerçekler Los Angeles" notuyla yayınlamıştı.