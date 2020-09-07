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Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması bekarlık sultanlıkmış!

Şarkıcı Songül Karlı, spor hocası Ceren Altan ile birlikte Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Karlı, özel hayatıyla ilgili, "Bekarlık sultanlıkmış" dedi.

Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması bekarlık sultanlıkmış!
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Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden şarkıcı Songül Karlı, önceki gün Nişantaşı'nda basın mensupları tarafından görüntülendi. Aracını beklerken muhabirlerle sohbet eden Karlı, özel hayatıyla ilgili de konuştu.

"Bekarlık sultanlıkmış"

Milliyet'te yer alan habere göre; Özel hayatıyla ilgili dikkat çekici  açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, "Hayatımda kimse yok oğlumdan başka. Uzun bir sürede olmayacak. 'Bekarlık sultanlıkmış' sözü çok doğru bir sözmüş. Hayatıma birisini alıp da başımı ağrıtamam. Ben böyle gayet iyiyim" dedi. Giyim tarzıyla dikkat çeken Songül Karlı, yeni şarkısıyla ilgili olumlu tepkiler aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. 

Eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu

Öte yandan Songül Karlı, üç yıl önce boşandığı Metin Yüncü’nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla, suç duyurusunda bulunmuştu. Hatta Karlı, konuyla ilgili Müge Anlı'ya katılacağını da söylemişti.

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