Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince sinirlendi!

Fenomen Murat Övüç, saçını boyattığı anları sosyal medya hesabından paylaşınca tepki topladı. Video paylaşarak takipçilerine ağır hakaretlerde bulunan Murat Övüç, "Sizinle aynı ülkede nefes almak istemiyorum cahil halk" dedi. Ünlü sosyal medya fenomeninin takipçilerine hakaret etmesi büyük tepki çekti.

''Bu gerizekalı halktan çok sıkıldım''

Murat Övüç, "Bu gerizekalı halktan çok sıkıldım. Sizinle aynı ülkede nefes almak istemiyorum cahil halk! 'O kadar insan öldü, neden saçını boyatıyorsun' diyorlar. Siz Allah'a karşı mı geliyorsunuz? Allah'ın verdiği felakete karşı mı geliyorsunuz? Hayat devam ediyor, dangalaklar!" ifadelerini kullandı.