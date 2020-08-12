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Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat yaşamını yitirdi!

Şarkıcı ve oyuncu Hümeyra, evlat acısıyla sarsıldı. 2 gündür haber alamadığı oğlu Sadık Bigat'ın evine giden usta sanatçı, oğlunun cansız bedenine ulaştı.

Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat yaşamını yitirdi!
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Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı 2 gündür oğlu Sadık Bigat'tan haber alamayınca dairesine gidip kapıyı açtırdı. Hümeyra'nın, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı belirtildi. Sadık Bigat için bugün cenaze namazı düzenlenecek.

Haberi dün sosyal medya hesabından duyuran magazin muhabiri Burhan Akdağ, gönderisinde "Allah Sabır versin. Hümeyra 47 yaşındaki oğlu Saduık Bigat'ı kaybetti. Oyuncu Hümeyra'nın, iki gündür 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat'tan haber alamadığı için evine gidip kapısını açtırdığı, sanatçının, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi." ifadelerini kullandı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edildi

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, eşi İstanbul dışında olan Sadık Bigat'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi. Hümeyra'nın Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya gelen Sadık Bigat'ın bugün defnedileceği öğrenildi.

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