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Tavuk mücver nasıl yapılır çıtır çıtır bir lezzet!

Farklı lezzetlere açık olan biriyseniz enfes tavuk mücver tarifi sizin için geliyor. İşte tadına doyamayacağınız tavuk mücver tarifi...

Tavuk mücver nasıl yapılır çıtır çıtır bir lezzet!
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Mücver, Türk mutfağının en lezzetli ve en sevilen kızartmalarından biri. Tavuk mücver ise bu lezzeti bambaşka boyutlara taşıyor. Sebzeli mücverlerin hafifliğine ve tavuk kızartmasının lezzetine sahip bu yemek yeni favoriniz olacak. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşak bu benzersiz tarifin yapılışına gelin birlikte bakalım. İşte muhteşem tadıyla tavuk mücver tarifi!

Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü,1 adet yumurta,1 su bardağı mısır unu,1,5 su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı un, 1/2 paket kabartma tozu,1 çay kaşığı tuz,1/2 demetmaydanoz, 1/4 demet taze nane, 4 dal taze soğan,1 demet dereotu, 10 yaprak taze fesleğen,1 adet limon

Kızartmak için:

1 su bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı: 

Tavuğu iri parçalara bölün ve yumurta ile blenderden geçirip kıyma kıvamına getirin. Mısır ununu derin bir kaba alın ve sıcak suyu azar azar yedirin. Yumuşayan karışıma tavuk harcını, unu, kabartma tozunu ve tuzu ekleyip karıştırın. Yeşillikleri ince şekilde doğrayın ve harca ekleyip karıştırın. Derin bir tava ya da tencerede yağı orta derecede ısıtın. Harçtan kaşık yardımı ile parçalar alın ve yağda ters düz ederek 3 – 4 dakika renk alana kadar kızartın. Kızaran mücverleri fazla yağını bırakması için havlu peçete üzerine çıkartın. Sıcakken hafifçe tuzlayıp limon ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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