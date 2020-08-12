search menu
search
close

Itır Esen estetiksiz halini gören inanamıyor burun estetiğiyle adeta bambaşka biri!

Bir zamanlar Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen'in burun estetiği yaptırdığı ortaya çıktı estetiksiz halini gören tanıyamıyor!

Itır Esen estetiksiz halini gören inanamıyor burun estetiğiyle adeta bambaşka biri!
-A A+

Geçtiğimiz dönemlerde Şeyma Subaşı'na olan benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken model Itır Esen Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Uzun bir süre sessiz kalan Itır Esen Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportaj ile 'Acun Ilıcalı ile aşk yaşadın mı?' sorusuna yanıt olarak Ilıcalı ile sadece iş için bir araya geldiğini ve aralarında herhangi bir ilişki olmadığını açıklamıştı. Doğal güzelliği ile çok konuluşan Itır Esen'in burnuna estetik yaptırdığı ortaya çıktı. 20 yaşındaki genç model Itır Esen'in estetiksiz halini gören şoke oluyor. 

Bir dönem TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen doğal güzelliği ile tüm dikkatleri üzerinde toplamıştı. Gerek sosyal medya paylaşımları gerek açıklamaları ile zaman zaman adından söz ettiren Itır Esen'in geçtiğimiz senelerde burun estetiği yaptırdığı ortaya çıktı. Genç model Itır Esen burun estetiği yaptırmadan önceki fotoğrafını merak edenler için bir araya getirdik! İşte Itır Esen'in estetiksiz hali ve son hali.

ıtır esen estetiksiz hali

Itır Esen Itır Esen Manken ??.???1999 - Itır Esen kimdir, kaç yaşında? 2017 Miss Turkey birincisi olan Itır Esen'in tacı neden elinden alındı, Itır Esen 15 Temmuz tweetinde ne yazdı? Itır Esen'in annesi, babası ve ailesi kim?
Şeyma Subaşı Şeyma Subaşı Sosyal Medya Fenomeni 2 Temmuz 1990 - Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı Ilıcalı TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın eşi! Şeyma Subaşı kimdir? Eğitim durumu, ailesi, işi ve biyografisi
Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Alişan ve Buse ikinci bebekleri için parti verdi! İşte cinsiyeti! Alişan ve Buse ikinci bebekleri için parti verdi! İşte cinsiyeti!
Magazin
En Güncel Galeriler
Rafet El Roman'ın kızı Su, mayolu pozlarıya yürek hoplattı!
Rafet El Roman'ın kızı Su, mayolu pozlarıya yürek hoplattı!
Ünlü şarkıcı verdiği pozla sosyal medyanın gündemine oturdu!
Ünlü şarkıcı verdiği pozla sosyal medyanın gündemine oturdu!
Beren, eşine mayolu poz verdi! Paylaşımına beğeni yağdı!
Beren, eşine mayolu poz verdi! Paylaşımına beğeni yağdı!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale geldi!
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale geldi!
İlişkiniz artık eskisi kadar heyecanlı değilse...
İlişkiniz artık eskisi kadar heyecanlı değilse...
Önceki Haberler
Yaz serinliği: Şeftalili muhallebi
Yaz serinliği: Şeftalili muhallebi
Muhteşem bir tat: Tavuk mücver
Muhteşem bir tat: Tavuk mücver
İhanet iddiaları ilişkilerini sarsmıştı! Tek celsede boşanıyorlar!
İhanet iddiaları ilişkilerini sarsmıştı! Tek celsede boşanıyorlar!
Bel ağrılarından korunmanın en kolay yolları!
Bel ağrılarından korunmanın en kolay yolları!
Tuvana'dan Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt!
Tuvana'dan Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt!
Sosyetenin ünlü ailesi 9 hizmetliyle tatile çıktı! Tepkiler çığ gibi!
Sosyetenin ünlü ailesi 9 hizmetliyle tatile çıktı! Tepkiler çığ gibi!
Nefes darlığınızın sebebi bu rahatsızlık olabilir!
Nefes darlığınızın sebebi bu rahatsızlık olabilir!
Eski manken Ebru Şallı eşiyle aşk dolu pozlarını paylaştı!
Eski manken Ebru Şallı eşiyle aşk dolu pozlarını paylaştı!
Yorumlar