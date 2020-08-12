Itır Esen estetiksiz halini gören inanamıyor burun estetiğiyle adeta bambaşka biri!

Geçtiğimiz dönemlerde Şeyma Subaşı'na olan benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken model Itır Esen Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Uzun bir süre sessiz kalan Itır Esen Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportaj ile 'Acun Ilıcalı ile aşk yaşadın mı?' sorusuna yanıt olarak Ilıcalı ile sadece iş için bir araya geldiğini ve aralarında herhangi bir ilişki olmadığını açıklamıştı. Doğal güzelliği ile çok konuluşan Itır Esen'in burnuna estetik yaptırdığı ortaya çıktı. 20 yaşındaki genç model Itır Esen'in estetiksiz halini gören şoke oluyor.

Bir dönem TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen doğal güzelliği ile tüm dikkatleri üzerinde toplamıştı. Gerek sosyal medya paylaşımları gerek açıklamaları ile zaman zaman adından söz ettiren Itır Esen'in geçtiğimiz senelerde burun estetiği yaptırdığı ortaya çıktı. Genç model Itır Esen burun estetiği yaptırmadan önceki fotoğrafını merak edenler için bir araya getirdik! İşte Itır Esen'in estetiksiz hali ve son hali.