Şeftalili muhallebi nasıl yapılır lezzetiyle ferahlatır!

Şeftalinin nefis kokusu, muazzam aromasıyla enfes bir tada kavuşan şeftalili muhallebi tarifi her zevke hitap ediyor. Buzdolabından alıp soğuk soğuk yiyebileceğiniz bu lezzete bayılacaksınız. Şeftalili muhallebiyi yaparken önce kolay ve pratik bir muhallebi yapıyoruz, şeftaliyi pudra şekeri ile birleştirip biraz daha tatlandırıyoruz ve kar kat kuplara boşaltıyoruz. İşte şeftalili muhallebi tarifi!

Şeftalili muhallebi tarifi malzemeleri:

1 litre süt

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilin

Şeftali sosu için:

2 adet büyük boy şeftali

3 yemek kaşığı pudra şekeri

Süslemek için:

1 avuç taze nane yaprakları

Yapılışı:

Şeftalileri yıkayın, kabuklarını soyun ve bir mutfak robotuna dilimleyerek atın. Üstüne de pudra şekerini ekleyin ve robottan çekerek püre haline getirin. Bir kenara alın. Muhallebisi için gerekli olan malzemelerin hepsini, (vanilya hariç) bir tencereye alın ve bir çırpma teli ile çırpın. Ocağın altını açın ve göz göz olup fokurdayana dek pişirin. Muhallebi kıvam alıp piştikten sonra altını kapatın, vanilini ekleyin ve ara sıra karıştırarak 6-7 dakika kadar soğumaya bırakın. Ardından servis edeceğiniz kaplara biraz muhallebi ve üstüne şeftalili sos olacak şekilde paylaştırın. Buzdolabında iyice soğuduktan sonra taze nane yaprakları ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun.