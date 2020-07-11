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Cinsel hazzı arttıran bitkiler hazzı iki katına çıkarıyor!

Cinsel hazzı arttıran bitkiler nelerdir? Antik Yunan'dan İnka İmparatorluğu'na kadar uzanan cinsel hazzı arttıran 5 afrodizyak bitkiyi sizler için araştırdık.

Cinsel hazzı arttıran bitkiler hazzı iki katına çıkarıyor!
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Size önereceğimiz bu bitkiler besin değerleri bakımından oldukça zengindir. Kimisi Antik mısır'da tedavi amaçlı kullanılırken  kimisiyse Çin tıbbında yerini aldı. Bu bitkilerin aynı zamanda cinsel hazzıda arttırdığı ortaya çıktı. Yüzyıllardır cinsel performansı artırdığına dair söylentiler olan bu bitkilerin neler olduğunu merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atmanızda fayda var. peki Cinsel hazzı arttıran bitkiler nelerdir? İşte tüm merak  edilenler... 

GİNSENG:

Asya kökenli olan ginseng, Çin tıbbında kendisine yer bulmuştur. Birden fazla çeşidi bulunan bitkinin en etkili olanı ise kırmızı renklisi. Kırmızı ginsengin testosteron seviyesini artırdığı söyleniyor. Linidonun yükselmesine yardım eden

MACA:

 Peru'nun yüksek kısımlarında yetişen maca bitkisi doğal bir afrodizyak kaynağıdır. Hatta İnka İmparatorluğu’nda afrodizyak olarak kullanıldığı söylenir. Libido artırmasının yanı sıra antidepresan özelliği de bulunur.

SAFRAN:

 Safranın etkileri anlık değil, uzun dönemde bütünsel bir iyileştirme sağladığı söyleniyor. Yüzyıllardır cinsel sorunların tedavisinde kullanılan safran bitkisinin yaygın olarak kullanıldığı yer Antik Mısır ve Klasik Yunanistan'dır.

YOHİMBE: 

 Zambiya kökenli olan bitki, yohimbe ağacından elde edilir. Ortada kanıtlanan bir çalışma olmasa da bitkiyi kullananların yüzde 50'si cinsel fonksiyonları yeniden kazandırdığını söylüyor. Afrodizyak etkisinin yanı sıra kas ağrılarına ve yorgunluğa iyi geldiği söyleniyor.

MABET AĞACI: 

Asya kökenli olan bu bitki hem kadınlarda hem de erkeklerde etkili olduğu söylenir. Mabet ağacı bitkisinde dolaşımına yardımcı, antioksidan özellikler taşıyan flavonoid maddesi bulunur.

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