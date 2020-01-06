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Saçları gürleştiren doğal yöntemler neler yumurta maskesi yapın!

Gür ve sağlıklı saçlar daha iyi bir görünüm için herkesin hayali. Saçlarınızı gürleştirecek doğal yöntemleri sizler için sıraladık...

Saçları gürleştiren doğal yöntemler neler yumurta maskesi yapın!
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Gür ve sağlıklı saçlara sahip olmak hepimizin dileği. Seyrelmiş saçlar yalnız erkeklerin değil kimi kadınların da kabusu olabiliyor. Bu sorununuzu giderecek doğal yöntemleri sizin için derledik. İşte saçınızı gürleştirecek doğal yöntemler!

Saçları gürleştirmek için neler yapılmalı?

İnsan derisinin başını kaplayan baş kılı olarak da bilinen saçlar insanlık tarihinin her anında bir güzellik simgesi olmuştur. Gür saçlar eski Mısır’ da kadınlar arasında güç belirtisi olarak yaygınlaşmış ve çeşitli bakım sırlarıyla önemi daha da artımıştır. Günümüzde de gür saç her zaman değer görür ve beğenilir. Renk ve uzunluk fark etmeksizin gür saç her zaman sağlıklı ve bakımlı bir görünüm kazanmaya yardımcı olur.

Saçları gürleştiren bitkisel yöntemler

Yumurta maskesi

Yumurta içinde, saç için gerekli birçok vitamin ve minerali bulundurur. Yumurta akı güçlü bir protein kaynağıdır. Protein saç foliküllerini güçlendirerek saçı daha gür hale getirir. Yumurta maskesi çok kolay ve pratiktir.

Yumurta sarısını ve beyazını karıştırıp çırparak saçlarınıza sürün ve 15 – 20 dakika bekletin ardından yıkayın. Hemen sonuca ulaşabileceğiniz bu tarifin ardından saçlarınız daha gür ve bakımlı duracaktır.

Isırgan otundan faydalanın

Isırgan otunun içerisinde ki kimyasallar saç dökülmesini tetikleyen dihidrotestesteron adı verilen DHT hormonunu bastırır ve saç dökülmesini engeller. Isırgan otunu eldiven yardımıyla sapından ayrın ve bir tencereye su koyup kaynatın. 5 dakika boyunca kaynattığınız ısırgan otu suyunu 10-11 dakika demlenmeye bırakın ve süzün. Saçlarınızı bu su ile yıkadıktan sonra durulayın. Bir iki yıkamada daha gür saçlara kavuşabilirsiniz.

Badem yağı ile saçlara bakım

İçeriğindeki muhteşem vitamin ve mineraller ile cilde ve saça çok iyi gelen badem gür saç için en ideal yiyeceklerden biridir. Yağı ve sütüyle de metabolizma ve sindirim sistemimize yardımcı olan badem çeşitli rahatsızlıklara iyi gelir.

Badem yağını duşa girmeden önce uygulayarak daha kesin sonuç alırsınız. 3 çorba kaşığı badem yağını yüzünüze bulaştırmadan saç diplerinize ve saç uçlarınıza uygulayarak kullanabilirsiniz. Banyodayken şampuan kullanın ve badem yapından saçlarını ve saç diplerinizi arındırın.

Yalnız bitkisel yollarla olmaz

Bu bitkisel tedavi yöntemlerinin yanında saçlarınızı gürleştirip güçlendirmenizi sağlayacak olan protein ve çinko kullanımınızı arttırarak daha sağlıklı ve gür saçlara kavuşabilirsiniz. Saç ve saç derisi sağlığınızı doktorunuza danışarak daha kesin sonuçlarla koruyabilirsiniz. Mutlaka doktorunuza danışarak yapmanız gereken bu yöntemlerin yanında her 3 ayda bir mutlaka saç kırıklarınızı aldırmalısınız.

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