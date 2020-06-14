Yeğeniyle kaza geçiren şarkıcı Lara o anları anlattı mucize eseri hayattayım!

Şarkıcı Lara ve yeğeni geçen Perşembe günü 16:30 sıralarında Antalya Alanya'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu kaza geçirdi. Lara ve yeğeni kazayı ezik ve sıyrıklarla atlattı.

"Mucize eseri hayattayım"

Kazayı yara ve sıyrıklarla atlatan Lara Keskin mucize eseri hayatta olduğunun belirterek, o anları şu sözlerle anlattı: "Rabbime şükürler olsun mucize eseri hayattayım. Böyle bir kazada hakikaten yaşamak bir mucize. Olay günü yeğenim Hamit Atmaca'nın kafesine motosikletle gitmiştim. Annemde motosiklet kazalarından çok korkar. Benim motosiklet tutkum var. O günde beni motosikletle gitme diyerek defalarca uyardı. Ayrıca o gün nedense herkes dışarıya çıkma dedi bana. Ben ise dışarıya çıkmak ve Yiğit'e 5 dakika uğramak istedim. Sonra motosikletimi park ettim ve yaya yolunda Yiğit ile yürüyüş yapmaya çıktık. Yaya yolunda yürüdüğümüz esnada sağa dönmemizle Yiğit'in Allah Allah dediğini duydum. Ani bir fren sesi sonrası araba bize çarparak restorandın içene sürükledi ve aracın altında kaldık. Araba beni çok fena bir şeklide sürükledi ve vücudumun çeşitli yerlerinde ezikler oluştu. Olay yerinde tamirci ustası gibi düşünün arabanın altını görüyorum ben. Birilerin beni bedenimle arılar için çektiğini hatırlıyorum sonra sadece duyduğum şey; araba patlıyor dediler. Yiğit ağladı duydum. Yiğit, 'Teyze ambulans geliyor iyi olacaksın' diyordu. Sonra ambulansa konuldum" dedi.

"Sevenlerime sözüm var, haftaya iyileşeceğim"

Alanya halkına sonsuz teşekkürler ettiğini söyleyen Lara Keskin, "Kaza sonrası yattığım yerde üzerine güneş gelmesin diye havlu koydular. O kadar duyarlı insanlar vardı ki Alanya halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Hastanedeki tüm sağlık personeline, sevenlerime ve beni bir an olsun yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ederim. Aynı zamanda şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Sevenlerime verdiğim bir söz var. Konser sözlerimi muhakkak yerine getireceğim ve inşallah haftaya iyileşeceğim. Her gün sağlık çalışanları gelerek sağ olsun ağrı kesiciler veriyor. En kısa sürede konserlerimde görüşeceğiz, sizleri çok seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA