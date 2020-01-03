Kadınlar cinsel ilişki sırasında neden ses çıkarıyor partnerleri için yapıyorlar!

Yeni yapılan araştırmalar kadınların cinsel ilişki sırasında çıkardıkları seslerin nedenlerini bulmaya çalıştı. Araştırmacıların deneklere ilk yönelttikleri soru, bu seslerin orgazma bağlı istem dışı bir refleksten mi yoksa orgazmdan bağımsız olarak gelişen bir eylemden mi kaynaklandığına yönelikti. Bu sorunun aydınlatılabilmesi için cinsel açıdan aktif, yaş ortalaması 21 olan 71 heteroseksüel kadın üzerinde bir anket gerçekleştirildi. İşte o araştırmadan şaşırtıcı sonuçlar!

En çok ön sevişmede orgazm oluyorlar

Anketlerin sonuçlarına göre, kadınlar orgazma nasıl ulaştıkları sorusunun yanıtı olarak ilk sırada mastürbasyonu söylediler. İkinci olarak ise partnerleri tarafından uyarılmaları yanıtını verdiler. Oral seks, kadınların orgazma ulaşmasını sağlayan 3. seçenek olarak belirtilirken kadınların orgazm olmasını sağlayan yollar arasında en alt sırada penetrasyon geldi. Araştırmanın enteresan yanı ise kadınların en çok orgazm oldukları zamanın ön sevişme olması oldu.

Çıkarılan sesler zevkten değil!

Peki sesler kadınlar orgazm olduğunda mı ortaya çıkıyor? Bunun cevabı hayır! Araştırmacıların bulgularına göre kadınların çıkardıkları bu sesler, erkek orgazmı esnasında çoğunlukla erkek boşalmadan hemen önce ya da erkeğin boşalması sırasında meydana geliyor. Yani, kadınların ses formundaki tepkileri, kontrol edilemez bir refleks değil, tam aksine partnerinin davranışlarını manipüle etmek ve onun tatmin olmasını sağlamak için bilinçli olarak veriliyor.

Kadınlar kendi zevkleri için değil, partnerleri için yapıyorlar

Çalışmanın sonuçlarına göre, durumun farkında olsalar ya da olmasalar da kadınlar, seks sırasında kendi zevklerini ifade etmekten çok, partnerlerinin orgazm olmasına yardımcı olabilmek için ses çıkarıyorlar. Bu ise sekse dair aklımıza bazı senaryoların toplumsal olarak yerleştirilmiş olduğunu yani kafalarımızda cinsel ilişkinin idealize edilmiş bir formunun bulunduğunu ve partnerimizin de bizden bunları beklediği gibi fikirleri haklı çıkarıyor.

Cinsellikte kalıplaşmış düşünceler etkili

Konu üzerine yapılan bir diğer çalışmada ise hem kadınların hem de erkeklerin, partnerlerinin ideal ön sevişme ve ilişki sürelerine dair algılarının cinsiyetlere dair oluşturulmuş kalıplara, kendilerinin belirttiği bireysel cinsel arzulara oranla daha güçlü bir biçimde ilişkili olduğu belirtilmişti. Yani, cinsel ilişki sırasında kendi arzularını gerçekleştirme motivasyonu, halihazırda bulunmakta olan kalıplar söz konusu olduğunda geri plana itiliyor. Kadınların seks sırasında çıkardığı sesler de, bu doğrultuda erkeği tatmin etme düşüncesinden yola çıkılarak meydana geliyor.