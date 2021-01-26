Ayvanın faydaları neler saymakla bitmiyor!

Diyetisyen Kübra Alıcı Afacan konu hakkında bilgiler verdi.Parlak, altın sarısı, armut biçimli ayvayı, bir sonraki sağlıklı alışveriş listenize eklemek için işte size 9 neden;

1. Besinler açısından zengin

Ayvalar, büyük bir diyet lifi, antioksidan, vitamin ve mineral kaynağıdır. Çok yüksek bir C vitamini oranına sahiptir. Aynı zamanda iyi bir demir, potasyum,kalsiyum bakır ve magnezyum kaynağıdır. 100 gramlık bir ayva ortalama 57 kaloridir. Fazla kilolarınızı kaybetmeyi düşünüyorsanız veya kışın vücudunuzu korumaya çalışıyorsanız, bu meyve diyetinize mükemmel bir katkı yapar. Ek olarak, spor salonuna tutkulu biriyseniz, bu meyvenin sağladığı sağlıklı vitaminler ve karbonhidratlar, antrenman diyetinizi tamamlayabilir.

2. Güçlü antioksidanlar içerir

Ayva ilgili faydaların çoğu, meyvenin zengin antioksidan tedarikine bağlıdır. Antioksidanlar metabolik stresi azaltır, iltihaplanmayı azaltır ve hücreleri hasarlara karşı korur. Ayvanın içindeki antioksidanlar kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağlar.

3. Hamileliğin neden olduğu mide bulantısını yönetmeye yardımcı!

Hamilelik sırasında en sık görülen semptomlardan bazıları mide bulantısı ve kusmadır. Araştırmalar ayvaların bu semptomları azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

4. Sindirim sorunlarını hafifletir!

Ayvalar, geleneksel tıpta ve halk tıbbında çeşitli sindirim bozukluklarının tedavisinde uzun süredir kullanılmaktadır. Ayva özü bağırsak dokusunu ülseratif kolit gibi iltihaplı bağırsak hastalıklarına bağlı hasarlara karşı korumaktadır.

5. Gözlerinizin Sağlığını İyileştirebilir

Ayva, görme ve netliği iyileştirmenin yanı sıra, daha ciddi göz hastalıklarından etkilenme riskini azaltmanıza yardımcı olabilir. Ayvanın içindeki antioksidanlar bunun başlıca sorumlusu iken, meyve aynı zamanda B1, B3, B6, Kalsiyum, Potasyum, Çinko, Folat gibi göz sağlığımızı koruyabildiği kanıtlanmış bazı temel vitamin ve bileşikler bakımından inanılmaz derecede zengindir.

6. Kolesterol Seviyenizi Dengelemenize Yardımcı Olabilir

Ayva, doğal çözünür lifler bakımından zengindir ve tamamen kolesterolsüzdür! Yüksek kolesterolden muzdarip kişilerin günlük diyetlerine hiçbir yan etkisi olmaksızın eklenebileceği anlamına gelir. Düzenli olarak ayva yemek, kalp sağlığının yüksek standartlarını korumak için çok faydalı görülmüştür.

7. Anti-Viral Özelliklere Sahiptir

Ayvanın antioksidan ve antienflamatuvar faydalarının yanı sıra anti-viral özellikleri, soğuk algınlığı, mevsimsel grip ve benzeri viral patojenlerle savaşmada ve önlemede oldukça yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Portakalların buna yardımcı olduğu bilinirken, Ayva yeni ek olabilir ve kış diyetinize bakışınızı tamamen değiştirebilir!

8. Ayvalar bağışıklık sisteminizi destekleyebilir.

Tek bir ayva , sağlıklı ve işleyen bir bağışıklık sistemi için gerekli olan C vitamini için günlük alınması gereken değerin % 25'ini içerir.

9. Asit reflü (gastroözofageal reflü) semptomlarını azaltabilir

Ayva şurubu, asit reflü olarak bilinen gastroözofageal reflü hastalığının semptomlarını yönetmeye yardımcı olabilmektedir.