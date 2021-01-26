Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi görenler şaştı kaldı!

Bir süredir kick boks dersi alan Yılmaz Morgül, Nişantaşı'nda sokak ortasında yüksek tekme hareketi yaparak basın mensuplarına poz verip "Arkadaşlar siz istediniz ben de hareketin kralını yaptım" dedi.

BASIN MENSUPLARIYLA AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİ

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, Nişantaşı'nı kick boks ringine çevirdi.Çevredeki meraklı bakışlar arasında yaptığı mini şovla herkesi şaşırtan ünlü şarkıcı, ardından basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.Kız arkadaşı Pelin Suade ile görüntülen Yılmaz Morgül, geçtiğimiz günlerde kışlık kürk provası yapan Bülent Ersoy'u yine sert sözlerle eleştirdi.

BÜLENT ERSOY'A GÖNDERME YAPMIŞTI

Kendisinin kürk kullanmadığını anlatıp "Kürke karşıyım, kürkü yalnızca hayvanlar giyer, mümkünse başka hayvanlar giymesin" diyen Morgül, geçtiğimiz günlerde yine kürk nedeniyle polemik yaşadığı Bülent Ersoy'la ilgili bir soru üzerine "Bülent hanım büyük bir sanatçı ama kalkıp bu dönemde pek çok insan ekonomik olarak zor günler yaşarken, çıkıp 'ben asgari ücretlilere üzülüyorum' deyip arkasından 50 bin liralık kürk alması gerçek sanatçıya yakışmaz, kabul edilemez."

''SİZ BİLMEZSİNİZ DE BEN HER ŞEYİ ÇOK İYİ BİLİRİM''

"En azından birkaç tane ailenin kirasını ödeyebilir ya da bu dönem çalışmayan orkestra elemanlarına yardımcı olabilirdi. Siz bilemezsiniz de ben her şeyi bilirim. Çok iyi biliyorum" sözlerini kullandı.