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Kenevirin faydaları neler vücudun protein ihtiyacını karşılıyor!

Son yılların en popüler bitkilerinden biri olan kenevirin vücudun tüm protein ihtiyacını karşılamaya yarar sağladığını biliyor muydunuz? İşte faydaları!

Kenevirin faydaları neler vücudun protein ihtiyacını karşılıyor!
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Son yılların belki de en popüler bitkilerinden biri olan kenevirin insan sağlığı için ne kadar faydalı olduğunu duymuş muyudunuz? Ülkemizde yeniden yerli ve milli olarak üretilmeye başlayacak olan bu bitkinin bilinmeyen faydalarını sizler için hazırladık. Peki kenevirin faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte kenevirin bilinmeyen faydaları! 

Vücudun protein ihtiyacını karşılıyor 

Kenevirin bir çok farklı ismi bulunmaktadır. Bunlar halk arasında aptal otu, kendir otu ve kınnap otu gibi isimlerle de anılmaktadır. Kenevir, yemeklerde salatalarda ve çaylarda tüketilmektedir. Bu mucize bitki günde üç kaşık tüketildiğinde vücudun ihtiyacı olan proteinin yüzde 65'ini karşılar. 

Uyku problemlerinin yaşanmasını azaltıyor 

Magnezyum sayesinde beyindeki melatonin hormonunu artırarak uyku problemlerinin yaşanmasını azaltır.

Yorgunluk ve baş ağrısını önlüyor 

Kenevir, içerisinde bol miktarda vitamin ve mineral bulundurmaktadır. İçerisindeki bu mineraller kansızlık ve kansızlığa bağlı olarak yorgunluk ve baş ağrısı gibi rahatsızlıkları önlemektedir. 

Adet sancılarını azaltıyor 

Kenevirin aynı zamanda adet sancıların birebir fayda sağladığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra şiddetli kasılmaları da azaltmaktadır. 

 Bağırsakların doğru işleyişini sağlıyor 

Bağırsakların doğru işleyişini sağlar. Lif kaynağı olduğundan sindirimi kolaylaştırır. Vegan ve diyet yapan kişiler için ideal bir tohumdur. 

Yaşlanmayı önlüyor 

Cildin üzerindeki tabakayı yenileyerek yaşlanmayı önlemektedir. Bunun yanı sıra  cildin parlak ve canlı görünmesini de sağlamaktadır. Bunun yanı sıra saç derisine ve saç içine de iyi geldiği tespit edilmiştir. 

Kenevir tohumu nasıl tüketilmeli? 

Ezilmiş kenevir tohumlarını süt ile beraber kaynatınız. Daha sonra sütü kenevir tohumlardan süzüp içerisine bal katarak tüketebilirsiniz.

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