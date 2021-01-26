Evde Osmanlı macunu nasıl yapılır rengarenk aynı sokakta satılmış gibi!

Lezzeti ve görünümü ile geçmişten günümüze kadar gelen ve gelenek haline gelen Osmanlı macunu aslında Kanuni SultanSüleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan'ın hastalanması üzerine Merkez Efendi'den ilaç istemesi üzerine çeşitli baharatlardan yapılarak halka da dağıtılmasını emretmiş. Günümüzde şekerleme olarak bayılarak tükettiğimiz, bayramlarda, Ramazan Bayramları ve baharın gelişinde sokaklarda dağıtılıyordu. Elmaelma.com olarak bizde geçmişten günümüze bir gelenek haline gelen Osmanlı macununu evde yapmanın en kolay tarifini hazırladık! İşte evde Osmanlı macununu evde yapmanın kolay yolları.

Malzemeleri; 3 su bardağı toz şeker, taze sıkılmış 1,5 limon suyu, yarım çay bardağı su yeterli olacaktır.

Aroması için; Dilediğiniz aroma yoğunluğuna göre limon kabuğu ve suyu, portakal kabuğu ve suyu, bir kırmızı meyvenin püresi, birkaç damla nane yağı, az miktarda tarçın, az miktarda zencefil, az miktarda toz karanfil, az miktarda kuru hibiskus, birer damla sarı, kırmızı, yeşil, pembe, turuncu renklerde jel gıda boyası yeterli olacaktır.

EVDE OSMANLI MACUNU NASIL YAPILIR?

Yapılış aşaması; Macunu hazırlamak için şeker, limon suyu derin bir kabın içerisine orta ateşte macun kıvamını alacak şekilde kaynatın. Daha sonra istediğiniz kıvama gelince ateşten alın. Daha sonra istediğiniz karışımı renklendirmek için yapacağınız renklere göre kaplara ayırıp ayrı ayrı kaplara koyun. Daha sonra karışımınız soğuduktan sonra tahta çubuklara dolayarak afiyetle yiyebilirsiniz.

Naneli yeşil renkli macun için çok az miktarda yeşil gıda boyası, 2-3 damla nane yağı iyice karıştırılır.

Limonlu macun, Yarım limon suyunun içine limon kabuğu rendesi konarak rondo (mikser) ile çırpılarak macunun içine karıştırılır. İçine bir çay kaşığı kadar karanfil tozu eklenir.

Portakallı macun, aynı limonlu macun gibi yapılır. İçine tarçın yerine zencefil eklenir.

Kırmızı macun, içine bir çay kaşığı karanfil tozu, hibiskus tozu, karanfil tozu eklenir.