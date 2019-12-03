 Serdar Ortaç kumara nasıl başladığını anlattı önce ruleti öğrendim sonra pokeri!

Serdar Ortaç, Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında bir ara nasıl kumara başladığını anlattı. 1997 yılında at yarışı oynayarak kumara başladığını söyleyen Ortaç, olay itiraflarda bulundu. Ünlü şarkıcı, ''atı bıraktım makinelere geçtim. Önce ruleti öğrendim sonra pokeri'' diyerek şaşırtan itiraflarda bulundu.

''Atı bıraktım makinelere geçtim''

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde yavru vatan Kıbrıs'ta konseri vardı. Sevilen şarkılarını seslendiren Ortaç, bir ara nasıl kumara başladığını anlattı. Konseriizleyenler arasında bulunan Salih Fuat Keçeci'nin Instagram hesabında paylaştığı videoda Ortaç "1997 senesinde kumar oynamaya başladım Antalya'da. Orkestramdan davulcu Fuat adında bir arkadaşım vardı, at yarışını öğretti bana. Ben hep sonda kalıyordum" dedi.

Ünlü şarkıcı, kumar anılarına, "Sonra çok hırs yaptım atı bıraktım makinelere geçtim. Önce ruleti öğrendim sonra pokeri. Bu şarkıyı yazdığım sene çok feciydi" şeklinde devam etti.