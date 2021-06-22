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Seren Serengil'in son hali korkuttu! 'Lütfen photshop olsun!'

Serengil, son paylaşımındaki bir hayli zayıf görüntüsü sevenlerini endişelendirdi. Serengil'e 'Lütfen photoshop olsun' yorumları yapıldı!

Seren Serengil'in son hali korkuttu! 'Lütfen photshop olsun!'
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Zayıflamak amacıyla geçirdiği mide küçültme ameliyatın ardından 'dumping sendromu' yaşayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, aşırı zayıflığıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

'Lütfen photshop olsun'

Nişanlısıyla tatile çıkan Serengil, bir mayo markasının katalog çekimleri için objektif karşısına geçti. Hem iş hem tatil yapan ünlü sunucunun son hali sevenlerini üzdü. Aşırı zayıflayan Serengil'e takipçileri 'Lüften Photoshop olsun, bu kadar zayıflanmaz', 'Seren fotoğraflarını shop'luyor musun, bu ne zayıflık', 'Bir deri bir kemik kalmışsın, vazgeç artık şu ameliyatlardan' şeklinde yorumlarda bulundular.

Sosyal medya kullanıcılarının uyarını görmezden gelen Serengil kısa süre sonra fotoğrafını yoruma kapattı.

 

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