Sütün bitkilere faydaları neler koruyup besliyor!

Sütün faydalarını artık herkes biliyor. Ancak süt yalnızca insan sağlığı için önemli bir besin değil. İnsan sağlığına bu kadar faydalı olan sütün bitkiler içinde faydalı olduğunu duymuş muydunuz? Sütün bitkilere faydası nedir? Bitkileri koruyan ve besleyen sütün faydalarına inanamayacaksınız! İşte sütün faydalarına inanılmaz faydaları!

Böceklerden kurtarır

Bahçe ve bitkilerinize düzenli olarak yağlı süt verirseniz kene, fidan biti ve yaprak biti gibi böceklerden kurtulabilirsiniz.

Bitkileri korur ve besler

Sütün sadece insanlar ve hayvanlar için yaralı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü süt bitkiler içinde oldukça faydalı bir besinidir. Süt, içerisindeki kalsiyum sayesinde bitkileri korur ve besler.

Bitkilerin çürüyüp küflenmesini önler

Bahçelerinizdeki alet ve edevatlarınızı temizlemek için sütü tercih edebilirsiniz. Bunun için dışarıdan kimyasal ürünler almanıza gerek yok. Bitkinizin çürümesini veya küflenmesini engellemek istiyorsanız sütü biraz sulandırarak bitki yüzeyine sıkabilirsiniz.

Domatesleri koruyor

Domateslerinizi korumak için birinci tercihiniz süt olmalı. Özellikle yağsız süt kullanmalısınız. Bir ölçü yağsız süte 10 ölçü su karıştırarak hazırlayacağınız domatese özel karışımınızı 2 haftada bir kullanmanızı öneriri