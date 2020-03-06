Serenay Sarıkaya'dan "Cem Bey'le sizi görüntüleyecek miyiz?" sorusuna bomba cevap

Güzelliği ve oyunculuğu ile sürekli magazin gündeminde adından söz ettiren Serenay Sarıkaya son zamanlarda yaşadığı aşkla da adından söz ettiriyor. Annesinin doğum gününü kutladığı mekanda basın mensuplarıyla sohbet eden güzel oyuncunun şimdilerde aşk yaşadığı Cem Yılmaz'la ilgili sorulan soruya verdiği yanıtı olay oldu.

.''Nasıl yakalayamadınız merak ediyorum''

Kendisinden 18 yaş büyük olan Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başlayan Serenay Sarıkaya, önceki akşam muhabirlerle sohbet etti. Sarıkaya, "Sizi birlikte görüntüleyebilecek miyiz?" sorusuna "İnşallah. Bu zamana kadar nasıl yakalayamadınız onu merak ediyorum" cevabını verdi.

Sizin bildiğiniz kapılardan çıkmıyoruz''

Geçtiğimiz akşam bir alışveriş merkezindeki restoranda buluşan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın olduğu bölüm mekanın görevlileri tarafından paravanla kapatıldı. Bu konu hakkında da konuşan Sarıkaya, "Sizin bildiğiniz kapılardan çıkmıyor olabiliriz. Siz her yer kapatmıştınız haberim var. Bizim paravan isteğimiz olmadı. Onlar (mekan görevlileri) kendileri bir hassasiyet geliştirmiş olabilirler" dedi.