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Limonlu süt tatlısı tarifi hem kokusu hem tadıyla mest ediyor!

Limonlu süt tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Hem tadına hem de görüntüsüne hayran kalacağınız bu lezzetin işte tarifi.

Limonlu süt tatlısı tarifi hem kokusu hem tadıyla mest ediyor!
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Yemeğin üzerine hafif bir tatlı yemek isteyenlerden misiniz? İşte aradığınız tatlı. Her evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz leziz mi leziz pratik mi pratik bu şahane tarife hayran kalacaksınız. Peli limonlu süt tatlısı nasıl yapılır? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanıiı ile karşınızda. Şimdiden afiyetler olsun. 

Malzemeler:

1 litre süt
7 yemek kaşığı şeker
5 yemek kaşığı un
1 paket vanilin
1 kaşık margarin

Üstü için:

Limonlu jöle

Nasıl yapılır?

Süt,şeker, vanilin ve unu bir tencerenin içine alın ve kısık ateşte pişirin. Katılaşmaya başlayınca margarini ekleyin. Pişirdiğiniz muhallebiyi geniş bir borcama dökün. Sonrasında jöleyi 2 buçuk bardak sıcak suyun içinde eritin, sonrasında 2 buçuk su bardağı soğuk su ekleyin. Muhallebinin üzerine ince limon dilimlerini dizip jöleyi üzerine dökün. Hazırladığınız tatlıyı bir gece buzdolabında beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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