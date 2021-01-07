Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop kış günü denize girdi

Şarkıcı Tuğba Altıntop, yılın ilk günlerini Bodrum Yalıkavak'ta güzel havanın ve tatilin tadını çıkararak geçiriyor. Sosyal medya hesabından keyifli anlarını da yayınlayan Altıntop, ocak ayında denize girdi.

"Ruhumu Bodrum'un sularına bıraktım"

44 yaşındaki Tuğba Altıntop, mayolu pozlarını "Ne kar, ne buz... Sadece 'değişiklik iyidir' deyip ruhumu Bodrum’un sularına bıraktım" notuyla paylaştı.

Aldatılma iddiası gündem yarattı

Tuğba Altıntop, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda eski eşi Rafet El Roman ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Altıntop, "Evli olduğumuz zamanlarda Rafet'in turne için kaldığı otele sürpriz yapmaya gittim. Rafet otele sevgilisi ile girdi" demişti.