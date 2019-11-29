Eser Yenenler ve Berfu Yıldız bebeklerinin yüzünü ilk defa gösterdi!

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ve Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, Kilyos'ta düzenlenen eğlenceli bir düğünle dünyaevine girmişti. 4 aylık hamile olan Berfu Yıldız, geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına aldı. Sosyal medyada bebeklerinin fotoğrafını paylaşmayan ünlü çift bu yasağı kaldırdı ve bebeklerinin yüzünü ilk defa gösterdi. Çiftin fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü çift bebeklerinin yüzünü ilk kez paylaştı

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlamıştı. Aile arasında düzenlenen bir nikah töreniyle evlenen Eser Yenenler ile 4 aylık hamile eşi Berfu Yıldız kısa bir süre sonra birçok ünlü isminde katıldığı bir düğün organize etmişti. Geçtiğimiz günlerde ilk bebekleri Kuzey'i kucaklarına alan ünlü çift sosyal medya hesabından bebeklerinin yüzünü ilk kez paylaştı.

Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yağdı

Ünlü komedyen Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, bebekleri Kuzey'in fotoğrafını ilk kez paylaştı. Berfu Yenenler fotoğrafın altına, ''aile olmak'' notunu düştü. Paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. Yorum yapanların arasında Murat Dalkılıç, Hande Erçel, Melisa Ayça Değirmencioğlu gibi ünlü isimlerde bulunuyor.

Hamilelik sürecinde yaşadıklarını paylaşmıştı

Oğulları Kuzey'i kucağına alan Berfu Yenenler hamilelik sürecinde yaşadıklarını takipçileriyle paylaşmıştı:

Buyurunuz benim doğum hikayem,

Benim sağlıklı ve nispeten kolay gecen bir hamilelik sürecim oldu önce bunu söyleyeyim. Neredeyse bütün doğum sürecim boyunca niyetim normal doğum yapmaktı, ama bunun sebebi sezaryen yapanları kınadığımdan ya da anneliklerini yargıladığımdan değil tamamen normal doğum serüvenini yasamak istediğimdendi... Fakat Kuzey en baştan beri büyük bir bebekti(acaba neden), hep normalden birkaç hafta önden ilerliyordu, özellikle son haftalara geldiğimizde kilosu ve boyu normal doğumu riskli hale getirecek seviyelere gelmeye başlamıştı. Bunun da yanı sıra doktorum son kontrollerde Kuzey'in kordonunun da dolanık olduğunu ultrasonda görünce ben de normal doğumdan uzaklaşmak durumunda kaldım... Sonra Kuzey de biraz erken gelmeye karar verdi ve 6 Ekim’de epidural sezaryen oldum. ‘Hiç ağrım olmadı, çok kolaydı diyemem’ Doğum başlı başına bir meseleymiş ama ilk gün ayağa kalkıp yürümeye başladım ve ucunu gün de kendi işlerimi tamamen ben halledebiliyordum... Sezaryen korkulacak bir şey değil yani özellikle de kadınların anneliklerini yargılayacak bir şey hiç değil! Doğumun her türlüsü hem zor hem yorucu hem de çok keyifli bir süreç, bütün annelerin istedikleri gibi bir serüven olur umarım."