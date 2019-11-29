search menu
search
close

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız bebeklerinin yüzünü ilk defa gösterdi!

Oğulları Kuzey'i kucağına alan Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çifti bebeklerinin yüzünü ilk defa gösterdi!

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız bebeklerinin yüzünü ilk defa gösterdi!
-A A+

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ve Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, Kilyos'ta düzenlenen eğlenceli bir düğünle dünyaevine girmişti. 4 aylık hamile olan Berfu Yıldız, geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına aldı. Sosyal medyada bebeklerinin fotoğrafını paylaşmayan ünlü çift bu yasağı kaldırdı ve bebeklerinin yüzünü ilk defa gösterdi. Çiftin fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. 

Ünlü çift bebeklerinin yüzünü ilk kez paylaştı 

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlamıştı.  Aile arasında düzenlenen bir nikah töreniyle evlenen Eser Yenenler ile 4 aylık hamile eşi Berfu Yıldız kısa bir süre sonra birçok ünlü isminde katıldığı bir düğün organize etmişti. Geçtiğimiz günlerde ilk bebekleri Kuzey'i kucaklarına alan ünlü çift sosyal medya hesabından bebeklerinin yüzünü ilk kez paylaştı. 

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız bebeklerinin yüzünü ilk defa gösterdi!

 Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yağdı 

Ünlü komedyen Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, bebekleri Kuzey'in fotoğrafını ilk kez paylaştı. Berfu Yenenler fotoğrafın altına, ''aile olmak'' notunu düştü. Paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. Yorum yapanların arasında Murat Dalkılıç, Hande Erçel, Melisa Ayça Değirmencioğlu gibi ünlü isimlerde bulunuyor. 

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız bebeklerinin yüzünü ilk defa gösterdi!

Hamilelik sürecinde yaşadıklarını paylaşmıştı 

Oğulları Kuzey'i kucağına alan Berfu Yenenler hamilelik sürecinde yaşadıklarını takipçileriyle paylaşmıştı:

Buyurunuz benim doğum hikayem,

Benim sağlıklı ve nispeten kolay gecen bir hamilelik sürecim oldu önce bunu söyleyeyim. Neredeyse bütün doğum sürecim boyunca niyetim normal doğum yapmaktı, ama bunun sebebi sezaryen yapanları kınadığımdan ya da anneliklerini yargıladığımdan değil tamamen normal doğum serüvenini yasamak istediğimdendi... Fakat Kuzey en baştan beri büyük bir bebekti(acaba neden), hep normalden birkaç hafta önden ilerliyordu, özellikle son haftalara geldiğimizde kilosu ve boyu normal doğumu riskli hale getirecek seviyelere gelmeye başlamıştı. Bunun da yanı sıra doktorum son kontrollerde Kuzey'in kordonunun da dolanık olduğunu ultrasonda görünce ben de normal doğumdan uzaklaşmak durumunda kaldım... Sonra Kuzey de biraz erken gelmeye karar verdi ve 6 Ekim’de epidural sezaryen oldum. ‘Hiç ağrım olmadı, çok kolaydı diyemem’ Doğum başlı başına bir meseleymiş ama ilk gün ayağa kalkıp yürümeye başladım ve ucunu gün de kendi işlerimi tamamen ben halledebiliyordum... Sezaryen korkulacak bir şey değil yani özellikle de kadınların anneliklerini yargılayacak bir şey hiç değil! Doğumun her türlüsü hem zor hem yorucu hem de çok keyifli bir süreç, bütün annelerin istedikleri gibi bir serüven olur umarım."

 

 

Bunaltıcı yaz sıcakları için tatil kombini! Bunaltıcı yaz sıcakları için tatil kombini!
Yarışmacının iç çamaşırı giymediği elbisesinden cinsel organı göründü! Yarışmacının iç çamaşırı giymediği elbisesinden cinsel organı göründü!
Televizyon
Erkekler yatakta bunlardan hoşlanmıyor! Erkekler yatakta bunlardan hoşlanmıyor!
Cinsellik
En Güncel Galeriler
Ünlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden anlar!
Ünlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden anlar!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
İşte burcunuza uygun çiçek önerileri!
İşte burcunuza uygun çiçek önerileri!
Rihanna'nın tasarladığı iç çamaşırlarını giydi! Görenleri şaşı etti!
Rihanna'nın tasarladığı iç çamaşırlarını giydi! Görenleri şaşı etti!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Kuzey Yıldızı'nın inatçı Kuzey'i bakın kaç yaşında!Duyan şaşıp kalıyor
Kuzey Yıldızı'nın inatçı Kuzey'i bakın kaç yaşında!Duyan şaşıp kalıyor
Önceki Haberler
Mini elbisesiyle poz veren ünlü fenomenin paylaşımına beğeni yağdı!
Mini elbisesiyle poz veren ünlü fenomenin paylaşımına beğeni yağdı!
Kokusu evinizi saracak: Tahinli kek
Kokusu evinizi saracak: Tahinli kek
Hem pratik hem hafif: Fırında yoğurtlu karnıbahar tarifi
Hem pratik hem hafif: Fırında yoğurtlu karnıbahar tarifi
Cilt Dostu Sinoz'dan Muhteşem Kasım Kampanyası!
Cilt Dostu Sinoz'dan Muhteşem Kasım Kampanyası!
Kandaki mikrobu temizleyen mucize besin!
Kandaki mikrobu temizleyen mucize besin!
Yanlış iç çamaşırı seçimi kadınlarda bu hastalığa neden oluyor!
Yanlış iç çamaşırı seçimi kadınlarda bu hastalığa neden oluyor!
Sütyensiz davetsiz katıldı! Sosyal medyada gündem oldu!
Sütyensiz davetsiz katıldı! Sosyal medyada gündem oldu!
Acı haberi ailesi duyurdu! MasterChef jürisi hayatını kaybetti!
Acı haberi ailesi duyurdu! MasterChef jürisi hayatını kaybetti!
Yorumlar