Tahinli kek nasıl yapılır kokusu bile sizi mest edecek!

Tahinli kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kokusu evinizi saracak şahane bir kek tarifiyle kaşrınızdayız. Görsel olararak sizlere şölen yaşatacak bu tarifi yemelere doyamacaksınız. Fırından yeni çıkmış tahinli çörek kadar güzel, tahinli kurabiye kadar sıcak, puf gibi kabarmış bir dilim tahinli keke bayılacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda tahinli kek tarifi!

MALZEMELER:

3 adet yumurta, 3/4 su bardağı toz şeker,3/4 su bardağı su,1/4 su bardağı ayçiçek yağı,1/2 su bardağı tahin, 2,5 su bardağı un,1 paket kabartma tozu

HAZIRLANIŞI:

Yumurtaları karıştırma kabına alıp toz şeker ilavesiyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.Sırasıyla; su, ayçiçek yağı ve tahini ekleyip mikser yardımıyla karıştırma işlemini sürdürün.Elenmiş un ve kabartma tozunu ayrı bir kapta harmanladıktan sonra kek harcına azar azar ekleyin.Kek harcına son halini vermek için mikser ya da bir spatula yardımıyla karıştırın.Hazırladığınız kek harcını tereyağıyla yağlanmış kek kalıbına boşaltın. Üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika pişirin.Fırından çıkan sıcak keki, oda ısısında dinlendirdikten sonra ters çevirerek kalıbından çıkartın. Üzerine pudra şekeri eleyip dilimledikten sonra servis edin.