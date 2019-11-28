search menu
search
close

Tahinli kek nasıl yapılır kokusu bile sizi mest edecek!

Kokusu evinizi saracak, lezzetiyle ve görüntüsüyle sizi mest edecek bir tarif olan tahinli kek kış aylarınızın vazgeçilmez tatları arasına girecek!İşte yapılışı

Tahinli kek nasıl yapılır kokusu bile sizi mest edecek!
-A A+

Tahinli kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kokusu evinizi saracak şahane bir kek tarifiyle kaşrınızdayız. Görsel olararak sizlere şölen yaşatacak bu tarifi yemelere doyamacaksınız. Fırından yeni çıkmış tahinli çörek kadar güzel, tahinli kurabiye kadar sıcak, puf gibi kabarmış bir dilim tahinli keke bayılacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda tahinli kek tarifi! 

MALZEMELER: 

3 adet yumurta, 3/4 su bardağı toz şeker,3/4 su bardağı su,1/4 su bardağı ayçiçek yağı,1/2 su bardağı tahin, 2,5 su bardağı un,1 paket kabartma tozu

HAZIRLANIŞI: 

Yumurtaları karıştırma kabına alıp toz şeker ilavesiyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.Sırasıyla; su, ayçiçek yağı ve tahini ekleyip mikser yardımıyla karıştırma işlemini sürdürün.Elenmiş un ve kabartma tozunu ayrı bir kapta harmanladıktan sonra kek harcına azar azar ekleyin.Kek harcına son halini vermek için mikser ya da bir spatula yardımıyla karıştırın.Hazırladığınız kek harcını tereyağıyla yağlanmış kek kalıbına boşaltın. Üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika pişirin.Fırından çıkan sıcak keki, oda ısısında dinlendirdikten sonra ters çevirerek kalıbından çıkartın. Üzerine pudra şekeri eleyip dilimledikten sonra servis edin.

Bunaltıcı yaz sıcakları için tatil kombini! Bunaltıcı yaz sıcakları için tatil kombini!
Ünlü çift bebeklerinin yüzünü ilk defa gösterdi! Ünlü çift bebeklerinin yüzünü ilk defa gösterdi!
Magazin
Mini elbisesiyle poz veren ünlü fenomenin paylaşımına beğeni yağdı! Mini elbisesiyle poz veren ünlü fenomenin paylaşımına beğeni yağdı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
İşte burcunuza uygun çiçek önerileri!
İşte burcunuza uygun çiçek önerileri!
Rihanna'nın tasarladığı iç çamaşırlarını giydi! Görenleri şaşı etti!
Rihanna'nın tasarladığı iç çamaşırlarını giydi! Görenleri şaşı etti!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Kuzey Yıldızı'nın inatçı Kuzey'i bakın kaç yaşında!Duyan şaşıp kalıyor
Kuzey Yıldızı'nın inatçı Kuzey'i bakın kaç yaşında!Duyan şaşıp kalıyor
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Önceki Haberler
Hem pratik hem hafif: Fırında yoğurtlu karnıbahar tarifi
Hem pratik hem hafif: Fırında yoğurtlu karnıbahar tarifi
Cilt Dostu Sinoz'dan Muhteşem Kasım Kampanyası!
Cilt Dostu Sinoz'dan Muhteşem Kasım Kampanyası!
Kandaki mikrobu temizleyen mucize besin!
Kandaki mikrobu temizleyen mucize besin!
Yanlış iç çamaşırı seçimi kadınlarda bu hastalığa neden oluyor!
Yanlış iç çamaşırı seçimi kadınlarda bu hastalığa neden oluyor!
Sütyensiz davetsiz katıldı! Sosyal medyada gündem oldu!
Sütyensiz davetsiz katıldı! Sosyal medyada gündem oldu!
Acı haberi ailesi duyurdu! MasterChef jürisi hayatını kaybetti!
Acı haberi ailesi duyurdu! MasterChef jürisi hayatını kaybetti!
Karbonatla saçlarınızın pH seviyesini dengeleyin!
Karbonatla saçlarınızın pH seviyesini dengeleyin!
İnme tedavisinde yüz güldüren gelişme!
İnme tedavisinde yüz güldüren gelişme!
Yorumlar