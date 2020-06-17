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Şeyma Subaşı'nın nafakasını paylaşan bankacı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafakayı internette paylaşan bankacının dosyası İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Şeyma Subaşı'nın nafakasını paylaşan bankacı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak!
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Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı geçen sene anlaşmalı olarak boşandı. İkilinin arasında imzalanan protokole göre Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'na her ay 125 bin lira nafaka ödemesine karar verilmişti.

Nafakayı sosyal medyadan paylaştı

Ayrılıktan birkaç ay sonra sosyal medyada Subaşı'nın banka hesabının ekran görüntüleri paylaşılarak 'Ilıcalı'dan gelen 125 bin liralık nafaka' yazıldı. Yapılan incelemede, o görüntüleri bankacı Fulya A.'nın aldığı tespit edildi.

Bankacının dosyası ağır cezada

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, bankanın iş akdini sonlandırdığı Fulya A. hakkında, 'Kişisel verilerin kaydedilmesi ve bu verileri hukuka aykırı olarak verme' suçlarını işlediği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. Dosyanın gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi, işlenen suçun 5411 Sayılı Yasa kapsamında kaldığını, suçun 'Sırların açıklanması' olduğunu ve bu nedenle dosyanın bir üst mahkeme olan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

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